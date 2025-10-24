OPPO Reno 15 Pro senza Max: le ultime novità cambiano tutto

Le indiscrezioni sulla prossima serie OPPO Reno 15 si fanno sempre più insistenti ed una cosa è certa: il lancio è vicino ed avverrà entro fine anno, almeno per quanto riguarda la Cina. Per questo motivo è tempo di raccogliere i leak finora, per avere un quadro chiaro di quello che ci aspetta: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, aspettando la conferma ufficiale!

OPPO Reno 15 e 15 Pro: tutto quello che sappiamo finora della nuova serie di mid-range | Leak

Design e display

Partiamo subito col dire che OPPO Reno 15 Pro Max non esisterebbe: le ultime indiscrezioni cambiano tutto e rivelano che non sarebbe previsto alcun modello Pro Max.

Le caratteristiche di quest’ultimo farebbero parte della versione Pro, dotata di un display ampio e velleità da Camera Phone. La variante standard non sarebbe da meno, come le medesime specifiche e caratteristiche (sia tecniche che fotografiche) ma con dimensioni più compatte.

Quindi, proprio come avvenuto con Reno 14 e 14 Pro anche a questo giro ci sarebbero due smartphone. Al momento non ci sono ancora immagini e il design resta un mistero: tuttavia possiamo ipotizzare che non ci saranno stravolgimenti e che dovremmo avere nuovamente un modulo fotografico rettangolare con bordi arrotondati ed uno schermo piatto.

Secondo quanto emerso finora, entrambi gli smartphone avrebbero un telaio in metallo e certificazione IP69 contro polvere e liquidi, con differenze nelle dimensioni e nel display AMOLED.

Il piccolo della serie farebbe affidamento su un pannello da 6,32″ di diagonale mentre OPPO Reno 15 Pro salirebbe a 6,78″, misure ben diverse rispetto a quelle di Reno 14 base (6,59″) e Reno 14 Pro (6,83″). I due telefoni avrebbero un refresh rate fino a 120 Hz ed un lettore d’impronte ottico.

Specifiche tecniche e fotocamera

Inizialmente si era parlato di un modello Pro Max con addirittura un Dimensity 9400 a bordo. In realtà – lo rivela l’insider Digital Chat Station – le specifiche tecniche di OPPO Reno 15 e 15 Pro non dovrebbero rivoluzionare nulla. Entrambi i telefoni sarebbero mossi dal Dimensity 8450 di MediaTek, ossia il SoC di Reno 14 Pro.

Per l’autonomia ci sarebbero batterie al silicio-carbonio da 6.500 mAh con ricarica rapida da 80W. Il modello Pro vedrebbe l’aggiunta della ricarica wireless da 50W, come il predecessore.

Sia OPPO Reno 15 e Reno 15 Pro si atteggerebbero a Camera Phone: questa strada era già intuibile grazie alle migliorie che sono state inserire progressivamente culminate con un trittico di sensori con teleobiettivo periscopico sia per il modello base Reno 14 che per la variante Pro.

Con la prossima generazione dovremmo avere un ulteriore passo avanti con l’introduzione di un trittico da 200 + 50 + 50 MP con un sensore principale Samsung HP5 con stabilizzatore ottico, un ultra-grandangolare e il già citato teleobiettivo periscopico. La selfie camera resterebbe un’unità da 50 MP, probabilmente di nuovo con autofocus.

Impossibile non aspettarsi l’ultima ColorOS 16: basata su Android 16 e dotata di un nuovo design (con uno stile più fluido e personalizzabile), l’UI permette di accedere a numerose funzionalità AI sia legate alla produttività (registrazione audio, scrittura) che alla fotografia.

OPPO Reno 15 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,32″ 1.5K+ (2.640 × 1.216 pixel) con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco elevata

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 8450, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU: ARM Mali-G720 MC7

RAM: LPDDR5X

Storage: UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: tripla 200 + 50 + 50 MP (f/?) con Samsung HP5, OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

OPPO Reno 15 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel) con refresh rate 120 Hz, luminosità di picco elevata

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 8450, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU: ARM Mali-G720 MC7

RAM: LPDDR5X

Storage: UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 80W, wireless 50W

Fotocamera: tripla 200 + 50 + 50 MP (f/?) con Samsung HP5, OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) con autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

Quanto costano OPPO Reno 15 e 15 Pro – Prezzo e uscita

OPPO Reno 15 e 15 Pro non hanno ancora una data d’uscita: secondo i leak il debutto in Cina dovrebbe avvenire nel corso del mese di novembre, mentre non ci sono indizi in merito al lancio Global.

I prezzi non sono ancora stati svelati, quindi non resta che attendere ulteriori novità. In Italia abbiamo avuto solo Reno 14, insieme alle versioni Reno 14 FS e 14 F; probabilmente anche la prossima generazione vedrà come unico modello “di punta” Reno 15 standard ma come al solito l’ultima parola spetta all’azienda.