OPPO Reno 15 Pro Max vuole essere un Camera Phone, con display extra-large e non solo

Dopo la fase di silenzio ecco che le indiscrezioni sulla prossima serie OPPO Reno 15 si fanno più pressanti, specialmente riguardo al modello Pro Max. Un noto insider cinese ha snocciolato varie specifiche della serie e non è da escludere che il lancio in patria non sia poi così lontano.

OPPO Reno 15, 15 Pro e 15 Pro Max: cosa sappiamo dei nuovi modelli della serie

Reno 14 – Crediti: OPPO

Secondo Digital Chat Station, insider spesso affidabile, la nuova gamma sarebbe composta da tre smartphone. OPPO Reno 15 avrebbe dalla sua uno schermo da 6,31″ di diagonale mentre i fratelli maggiori Pro e Pro Max salirebbero rispettivamente a 6,59″ e 6,78″.

Buona parte dell’attenzione è focalizzata su OPPO Reno 15 Pro Max: il modello di punta vuole rubare la scena con caratteristiche da Camera Phone, ma pare che rimarrà un’esclusiva cinese (quindi niente versione Global). Si vocifera di un sensore principale Samsung HP5 da 200 MP, affiancato da due Samsung JN5 da 50 MP per ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico.

Il telefono avrebbe a bordo uno schermo OLED LTPO piatto, con risoluzione 1.5K e bordi simmetrici e sottilissimi su tutti e quattro i lati. Ad aumentare l’esperienza premium penserebbero anche una struttura in metallo ed una batteria ampia – forse da 6.500 mAh – con tanto di ricarica wireless.

Il chipset dovrebbe essere l’ex SoC di punta MediaTek, il Dimensity 9400 ma l’insider non si è sbottonato al riguardo.

OPPO Reno 15 Pro non sarà da meno

Oltre ad arricchire il quadro delle specifiche della variante Pro Max, l’insider ha svelato anche altro su OPPO Reno 15 Pro: il dispositivo arriverà anche alle nostre latitudini – secondo i leak – insieme al modello base.

In questo caso ci sarebbe un pannello OLED piatto da 6,59″ 1.5K con bordi simmetrici e sottili. La fotocamera non sarà da meno rispetto alla versione Pro Max dato che dovrebbe montare lo stesso Samsung HP5 da 200 MP con un sistema di lenti GP (Vetro + Plastica) migliorato, per una maggiore nitidezza.

Il telefono avrebbe un profilo sottile ma sotto la scocca ci sarebbe spazio per una batteria capiente – ma non ci sono ancora dettagli precisi.