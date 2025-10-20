OPPO Reno 15 Pro Max si farà, ma c’è una brutta notizia per noi

Dopo le prime indiscrezioni sul presunto OPPO Reno 15 Pro Max, inedita aggiunta alla serie, un noto insider torna sull’argomento. Il nuovo modello andrà ad arricchire la prossima generazione ma purtroppo ci sarebbero brutte notizie per la versione Global.

OPPO Reno 15 Pro Max sarà la nuova aggiunta alla serie ma pare che resterà un’esclusiva cinese

Reno 14 – Crediti: OPPO

Il 2025 sarà ricordato come l’anno della spinta verso Cupertino: il design Liquid Glass di iOS 26 ha avuto conseguenze nefaste, con tutte le principali interfacce cinesi pronte ad implementare uno stile traslucido ispirato al vetro e all’acqua (come una sorta di illuminazione simultanea).

L’altro trauma è la corsa al modello Pro Max: sono anni che Apple utilizza questa dicitura eppure stavolta qualcosa è scattato, a partire da Xiaomi 17 Pro Max, passando per Redmi K90 Pro Max ad arrivare al prossimo modello, che ci sarà sicuramente (forse anche più di uno).

OPPO just cancelled Reno 15 Pro Max for Global markets..



It will be only launched in China



Global markets will only get Reno 15 & Reno 15 Pro — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 20, 2025

Il primo candidato è OPPO Reno 15 Pro Max: a inizio mese il presunto modello è stato protagonista di alcune indiscrezioni. Si vocifera di uno schermo da 6,78″, del SoC Dimensity 9400 e perfino di una fotocamera da 200 MP.

Le ultime novità non riguardano le specifiche ma la possibile uscita alle nostre latitudini. Secondo un noto insider OPPO avrebbe cancellato Reno 15 Pro Max Global; il dispositivo sarebbe un’esclusiva cinese mentre nel resto del mondo arriverebbero solo Reno 15 e 15 Pro. Il lancio in patria dovrebbe avvenire a novembre, ma per ora non ci sono conferme.