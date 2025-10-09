OPPO Reno 15 sarà anche Pro Max, con una fotocamera più potente

Dopo alcuni mesi di silenzio si torna a parlare dei prossimi smartphone della serie Reno, con una novità. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarà l’inedito OPPO Reno 15 Pro Max, aggiunta che promette prestazioni superiori ed una fotocamera stellare, ma con un nome che scimmiotta palesemente Cupertino.
OPPO Reno 15 Pro Max sarà la nuova aggiunta alla serie: ecco cosa possiamo aspettarci
Dopo Xiaomi 17 Pro Max e i continui rimandi al Liquid Glass (basta dare un’occhiata ad OriginOS 6), ora tocca anche alla serie Reno. La prossima generazione dovrebbe essere composta da tre modelli, tra cui quello di punta chiamato appunto OPPO Reno 15 Pro Max.
In base a quanto emerso il dispositivo avrebbe a bordo uno schermo OLED piatto da 6,78″ con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz con tecnologia LTPO. Le indiscrezioni vanno in profondità: a movere il tutto ci sarebbe il Dimensity 9400, alimentato da una capiente batteria intorno ai 6.500 mAh.
Oltre ad avere un ex chipset di punta, Reno 15 Pro Max avrebbe anche un comparto fotografico di tutto rispetto. Si vocifera di un sensore principale da 200 MP accompagnato da un teleobiettivo da 50 MP ed un ultra-grandangolare. Non mancherebbe la tecnologia di imaging OPPO Lumo, mentre lato selfie ci sarebbe un sensore da 50 MP.
Il prezzo si aggirerebbe sui circa 530€ al cambio, dato che l’insider fa riferimento al mercato indiano. La serie OPPO Reno 15 dovrebbe debuttare in Cina entro fine anno ed arrivare in versione Global a inizio 2026.