OPPO Pad 5 e Watch S si uniscono all’ecosistema, insieme alla serie Find X9

Oltre ai nuovi top di gamma della serie Find, OPPO ha lanciato anche due dispositivi che vanno ad arricchire il suo ecosistema. Si tratta del tablet di punta OPPO Pad 5, insieme all’indossabile sportivo Watch S: ecco tutti i dettagli di queste novità e teniamo le dita incrociate nella speranza che arrivino anche alle nostre latitudini.

OPPO Pad 5 e Watch S ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: OPPO

Il nuovo tablet OPPO Pad 5 è un modello di fascia alta pensato per la produttività e l’intrattenimento: il terminale monta uno schermo LCD da 12,1″ di diagonale con risoluzione 3K e refresh rate a 144 Hz; c’è anche una variante con schermo opaco antiriflesso.

Il cuore dell’esperienza è il Dimensity 9400+, ex chipset di punta di MediaTek, mentre la batteria è un’enorme unità da 10.420 mAh con ricarica rapida da 67W. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, mentre il prezzo di partenza è di circa 311€ al cambio attuale (2.599 CNY) per la versione base da 8/128 GB.

OPPO Pad 5 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 266,93 x 193,35 x 5,99 mm, 579 grammi

Colorazioni: Lucky Purple, Galaxy Silver, Deep Space Grey

Certificazione IP: /

Display: Flat LCD 12,1″ 3K+ (3.000 x 2.120 pixel) con refresh rate 144 Hz, 7:5, campionamento del tocco a 540 Hz, 900 nit di luminosità, colore a 10 bit

Sicurezza: sblocco facciale 2D

Raffreddamento: passivo

SoC: MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU: Immortalis-G925 MC12

RAM: 8/12/16 GB LPDDR5X

Storage: 128/256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 10.420 mAh

Ricarica: 67W

Fotocamera: singola 8 MP

Selfie camera: 8 MP

Connettività e altro: Wi-Fi 7, Bluetooth, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

Crediti: OPPO

Le novità del brand continuano con OPPO Watch S, un nuovo indossabile dal look simile a quello del recente Watch X2 Mini (arrivato anche in Italia). Ancora una volta abbiamo a che fare con un modello leggero e dotato di un design rotondo; lo schermo è un pannello AMOLED da 1,46″, con una luminosità di picco fino a 3.000 nit.

Nonostante le dimensioni – 8,35 mm e 35 grammi di peso – è presente la funzionalità ECG e il pacchetto completo dedicato a salute e fitness. Per OPPO si tratta di un vero e proprio allenatore AI: il dispositivo analizza i dati legati allo sport, allenamenti, salute, sonno e così via, e fornisce piani di esercizi e suggerimenti in tempo reale durante l’attività fisica.

Presente all’appello il GPS a doppia frequenza mentre lato autonomia, l’orologio promette fino a 10 giorni di utilizzo. Di seguito la scheda tecnica completa mentre il prezzo parte da circa 179€ al cambio (1.499 CNY).

OPPO Watch S – Scheda tecnica