OPPO Pad 5 e Watch S si uniscono all’ecosistema, insieme alla serie Find X9

Oltre ai nuovi top di gamma della serie Find, OPPO ha lanciato anche due dispositivi che vanno ad arricchire il suo ecosistema. Si tratta del tablet di punta OPPO Pad 5, insieme all’indossabile sportivo Watch S: ecco tutti i dettagli di queste novità e teniamo le dita incrociate nella speranza che arrivino anche alle nostre latitudini.
OPPO Pad 5 e Watch S ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita
Il nuovo tablet OPPO Pad 5 è un modello di fascia alta pensato per la produttività e l’intrattenimento: il terminale monta uno schermo LCD da 12,1″ di diagonale con risoluzione 3K e refresh rate a 144 Hz; c’è anche una variante con schermo opaco antiriflesso.
Il cuore dell’esperienza è il Dimensity 9400+, ex chipset di punta di MediaTek, mentre la batteria è un’enorme unità da 10.420 mAh con ricarica rapida da 67W. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, mentre il prezzo di partenza è di circa 311€ al cambio attuale (2.599 CNY) per la versione base da 8/128 GB.
OPPO Pad 5 – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 266,93 x 193,35 x 5,99 mm, 579 grammi
- Colorazioni: Lucky Purple, Galaxy Silver, Deep Space Grey
- Certificazione IP: /
- Display: Flat LCD 12,1″ 3K+ (3.000 x 2.120 pixel) con refresh rate 144 Hz, 7:5, campionamento del tocco a 540 Hz, 900 nit di luminosità, colore a 10 bit
- Sicurezza: sblocco facciale 2D
- Raffreddamento: passivo
- SoC: MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,73 GHz – Cortex X925
- 3 x 3,3 GHz – Cortex X4
- 4 x 2,4 GHz – Cortex A720
- GPU: Immortalis-G925 MC12
- RAM: 8/12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 128/256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 10.420 mAh
- Ricarica: 67W
- Fotocamera: singola 8 MP
- Selfie camera: 8 MP
- Connettività e altro: Wi-Fi 7, Bluetooth, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1
- Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16
Le novità del brand continuano con OPPO Watch S, un nuovo indossabile dal look simile a quello del recente Watch X2 Mini (arrivato anche in Italia). Ancora una volta abbiamo a che fare con un modello leggero e dotato di un design rotondo; lo schermo è un pannello AMOLED da 1,46″, con una luminosità di picco fino a 3.000 nit.
Nonostante le dimensioni – 8,35 mm e 35 grammi di peso – è presente la funzionalità ECG e il pacchetto completo dedicato a salute e fitness. Per OPPO si tratta di un vero e proprio allenatore AI: il dispositivo analizza i dati legati allo sport, allenamenti, salute, sonno e così via, e fornisce piani di esercizi e suggerimenti in tempo reale durante l’attività fisica.
Presente all’appello il GPS a doppia frequenza mentre lato autonomia, l’orologio promette fino a 10 giorni di utilizzo. Di seguito la scheda tecnica completa mentre il prezzo parte da circa 179€ al cambio (1.499 CNY).
OPPO Watch S – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 44,98 x 44,98 x 8,9 mm, 35 grammi (Bluetooth/eSIM)
- Materiali: corona in acciaio inossidabile, cinturino in silicone o tessuto
- Certificazioni e resistenza: 5 ATM, IP68
- Quadrante: circolare
- Display: Flat AMOLED 1,46″ HD (464 x 464 pixel) con AOD e fino a 3.000 nit di luminosità
- SoC: /
- RAM: /
- Storage: 4 GB eMMC
- Batteria: 330 mAh
- Ricarica: pin magnetici
- Autonomia: fino a 10 giorni (versione BT)
- Comunicazione: speaker e microfono, chiamate Bluetooth
- Connettività e altro: Bluetooth 5.2, NFC, Dual GPS (L1 + L5)
- Sensori e altro: PPG (monitoraggio dell’attività cardiaca, EGC, sonno, SpO2, stress)
- Sport: oltre 100 modalità sportive, assistente AI per l’allenamento
- Sistema operativo: ColorOS Watch 7.1