Il prossimo OPPO Pad sarà Mini, ma con prestazioni da top di gamma

Con la rinascita del mercato dei tablet Android abbiamo assistito all’ascesa di vari modelli, caratterizzati dalle dimensioni più disparate. I dispositivi con schermi ampi sono utilissimi per produttività e intrattenimento, ma avere pannello e dimensioni compatti non è un aspetto da sottovalutare. La prossima novità di OPPO potrebbe essere Pad 5 Mini, variante in formato ridotto ma in grado di offrire prestazioni stellari.

OPPO Pad 5 Mini è nell’aria: in arrivo anche un tablet compatto con l’ultimo Snapdragon di punta

Pad 5 – Crediti: OPPO

Le ultime indiscrezioni dalla Cina riguardano un tablet inedito di OPPO, un dispositivo compatto equipaggiato con uno schermo OLED da 8,8″ di diagonale. Nonostante le dimensioni sotto la scocca batterà un cuore ad alte performance, ossia l’ultimo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Il chipset di Qualcomm rappresenta la generazione più recente di SoC high-end e sarà protagonista di un top di gamma OPPO con il prossimo Find X9 Ultra. I recenti Find X9 e X9 Pro fanno affidamento sul Dimensity 9500 mentre OPPO Pad 5, fresco di lancio, monta il Dimensity 9400+.

Rispetto al tablet più recente e al suo pannello LCD da 12,1″, la prossima aggiunta avrà un display più piccolo, con tecnologia OLED, e sarà dotato di SoC di punta di Qualcomm. Probabilmente il dispositivo arriverà come OPPO Pad 5 Mini, ma per ora mancano conferme.

Inoltre ci sarà da attendere: non c’è ancora una data e probabilmente il lancio avverrà insieme a Find X9s e Find X9 Ultra, entrambi previsti per aprile 2026 (secondo i leak) o comunque nel corso della prima metà del prossimo anno.