OPPO Find X9s: il nuovo mini si farà, con una batteria enorme e un formato compatto

Ora che i nuovi smartphone della serie Find sono stati presentati, l’attenzione dei leaker si è spostata sui prossimi modelli in arrivo. Ci sarà da attendere fino al 2026, ma già si parla di OPPO Find X9s: il modello mini arriverà con un formato compatto ma sotto al cofano ospiterà una batteria enorme.

OPPO Find X9s sarà il nuovo flagship compatto, ma con una super batteria

X8s – Crediti: OPPO

Nel corso dell’evento di lancio di OPPO Find X9 e X9 Pro, il brand cinese ha confermato la sua nuova filosofia: non c’è flagship senza batteria da 7.000 mAh (speriamo che la applicheranno anche ai mercati Global) e la risposta non si è fatta attendere.

Il noto insider Digital Chat Station stuzzica gli appassionati e sottolinea che questa politica non riguarderà solo Find X9 Ultra, ma anche il prossimo modello compatto del brand.

OPPO Find X9s arriverà nel corso del 2026 e avrà ancora una volta un formato mini: l’attuale Find X8s è dotato di uno schermo da 6,32″ di diagonale e di una batteria da 5.700 mAh. La nuova versione dovrebbe offrire il medesimo display ma con un’unità da ben 7.000 mAh ad alimentare il tutto.

Per il chipset, X8s monta il Dimensity 9400+: di conseguenza, se MediaTek annuncerà il Dimensity 9500+ durante il prossimo anno di certo il piccolo di OPPO sarà tra i primi ad averlo a bordo.

Non ci sono ancora dettagli ufficiali ma è probabile che la presentazione del nuovo mini avverrà ad aprile 2026, insieme a Find X9 Ultra (come avvenuto anche per i dispositivi attuali).