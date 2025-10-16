OPPO Find X9 e X9 Pro con fotocamere Hasselblad: 200 MP, Dimensity 9500 e batterie enormi | Ufficiali

Dopo il lancio dei top di gamma di Xiaomi, vivo e Honor, oggi tocca alla serie OPPO Find X9, la nuova generazione di flagship pensata per l’eccellenza, combinando hardware all’avanguardia e fotografia avanzata. Ancora una volta la compagnia cinese ha cercato di superare i limiti dell’imaging mobile grazie alle sue innovazioni fotografiche in collaborazione con Hasselblad. Le novità non finiscono qui ma abbracciano l’interno comparto tecnico, dal chipset fino alla batteria

OPPO Find X9 e X9 Pro: tutte le novità dei Camera Phone di ultima generazione

Crediti: OPPO

L’elemento centrale che distingue la serie Find X9 è il nuovo sistema di fotocamere Hasselblad. In particolare, OPPO Find X9 Pro è dotato di un teleobiettivo da 200 MP che, grazie alla fusione con la fotografia computazionale avanzata, cattura lo zoom con un livello di dettaglio senza precedenti.

Il sensore da 200 MP è stato co-ingegnerizzato con Hasselblad per garantire una qualità d’immagine al top, la massima chiarezza e una riproduzione naturale dei colori.

La sua dimensione è più che raddoppiata rispetto ai sensori teleobiettivo precedenti, migliorando significativamente la raccolta di luce in condizioni difficili. Inoltre, Find X9 Pro permette uno zoom lossless fino a 13.2X, con la possibilità di spingersi fino a un ingrandimento massimo di 120X grazie all’algoritmo Super Resolution.

Crediti: OPPO

A lavorare in armonia con l’hardware c’è LUMO Image Engine, sistema di fotografia computazionale che migliora la chiarezza, la gamma dinamica e la riduzione del rumore, mantenendo un tono naturale. Grazie a questa innovazione, la serie Find X9 è in grado di scattare foto da 50 MP a piena risoluzione per impostazione predefinita, offrendo una chiarezza a livello 8K, con un salto significativo a livello di dettagli.

Un’altra aggiunta il sensore multispettrale a 8 canali True Color Camera, che misura con precisione le variazioni di temperatura del colore, garantendo una riproduzione più accurata degli stessi, anche in scenari complessi come la luce neon notturna o l’ambiente caldo di una caffetteria.

Per non farsi mancare niente, la serie arriva con un kit fotografico opzionale: l’impugnatura migliora la presa ed è dotata di un pulsante di scatto, c’è un anello luminoso per potenziare il flash ed è presente un teleobiettivo aggiuntivo per uno zoom ancora più ravvicinato.

Crediti: OPPO

Le prestazioni della serie Find X9 sono garantite dal nuovo chipset MediaTek Dimensity 9500, realizzato sul processo a 3 nm di TSMC, dotato di un design All Big Core di terza generazione ed equipaggiato con la nuova GPU ARM G1-Ultra.

Per l’autonomia, Find X9 Pro vanta una massiccia batteria al silicio-carbonio da 7.500 mAh, mentre Find X9 standard dispone di una soluzione da 7.025 mAh. Entrambi i modelli supportano la ricarica rapida cablata da 80W e quella wireless da 50W.

La serie Find X9 offre le certificazioni IP66, IP68 e IP69, mentre l’esperienza visiva è affidata a display di tutto rispetto: Find X9 Pro sfoggia un pannello flat da 6,78” e il fratello minore uno schermo da 6.59”, entrambi circondati da cornici ultrasottili e simmetriche di soli 1.15 mm su tutti e quattro i lati, le più sottili mai realizzate su un telefono OPPO.

Crediti: OPPO

Entrambi raggiungono una luminosità di picco di 3.600 nit, supportano il refresh rate dinamico a partire da 1 nit e presentano il PWM Dimming ad alta frequenza (da 2.160 Hz per Find X9 Pro, mentre il Find X9 standard arriva a 3.840 Hz), riducendo significativamente lo sfarfallio e l’affaticamento visivo. Per un’interazione rapida e comoda, è integrato un sensore di impronte digitali a ultrasuoni.

Infine, la serie introduce il nuovo pulsante fisico personalizzabile, che può essere assegnato a funzioni rapide come la torcia, la registrazione vocale o gli screenshot.

Restiamo in attesa della fine dell’evento in Cina per scoprire il prezzo di lancio.

[in aggiornamento]