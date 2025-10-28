OPPO Find X9 e X9 Pro ora in Italia, con fotocamera da 200 MP, 7.500 mAh e ColorOS 16

Il settore mobile fa un salto in avanti importante nell’imaging, con il debutto internazionale della serie OPPO Find X9. Nata dalla costante ricerca di una sinergia perfetta tra design estetico e innovazione tecnologica, come da tradizione OPPO, la nuova linea si propone di ridefinire l’esperienza flagship.

La serie promette un’esperienza eccezionale a tutto tondo, grazie alla combinazione di un sistema di fotocamere co-progettato con Hasselblad, una durata della batteria elevata, prestazioni top e l’ultima ColorOS 16.

OPPO Find X9 e X9 Pro ufficiali in Italia: novità e prezzi dei nuovi Camera Phone con Hasselblad

Crediti: OPPO

La serie Find X9 rappresenta un upgrade significativo, in particolare per quanto riguarda il sistema di fotocamere. Mantenendo la forte tradizione nell’innovazione dell’imaging della famiglia Find X, i nuovi modelli adottano il sistema di fotocamere Hasselblad Master di nuova generazione.

Il modello base OPPO Find X9 è equipaggiato con una fotocamera principale da 50 MP, dotata di un sensore Sony LYT-808, capace di catturare il 57% di luce in più, garantendo immagini estremamente nitide. A completare il sistema ci sono una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP con macro e un teleobiettivo periscopico da 50 MP.

Il flagship monta una True Color Camera, ossia un sensore spettrale dedicato che misura con precisione la luce ambientale, assicurando una riproduzione dei colori più accurata anche in condizioni di illuminazione complesse.

Fotocamere Hasselblad e LUMO Image: la combinazione perfetta per scatti mozzafiato

Crediti: OPPO

OPPO Find X9 Pro alza ulteriormente l’asticella migliorando ulteriormente le fotocamere principale e teleobiettivo. La nuova Ultra XDR Main Camera integra un sensore Sony LYT-828 ed è dotato della tecnologia Real-Time Triple Exposure, capace di cattura dettagli precisi sia nelle ombre sia nelle alte luci.

La vera star è la fotocamera Hasselblad Telephoto da 200 MP: la nuova lente con zoom 3x utilizza un sensore ampio da 1/1.56”, combinato con un obiettivo certificato Hasselblad e un’apertura ultra-rapida f/2.1. Find X9 Pro è in grado di offrire uno zoom lossless di alta qualità fino a 13,2x, mentre entrambi i modelli utilizzano l’algoritmo Super Zoom di OPPO per una nitidezza ottimizzata fino a 120x.

A supporto della parte hardware, debutta LUMO Image Engine. La suite di algoritmi di fotografia computazionale di OPPO ottimizza nitidezza, gamma dinamica e resa cromatica, mantenendo un aspetto naturale delle immagini. Il motore è basato sul Parallel Computing, riducendo l’utilizzo della CPU fino al 50%, l’uso della memoria del 60% e il consumo energetico del 50%.

Per quanto riguarda i video, la serie introduce le 4K Motion Photos, portando la risoluzione video da 1080p a 4K, con risultati visibilmente più nitidi. Entrambi i dispositivi supportano la registrazione video 4K a 120fps in Dolby Vision HDR tramite la fotocamera principale. Per i professionisti, la serie supporta anche la registrazione in formato LOG con certificazione ACES, fornendo una base ricca di dati per la correzione colore professionale.

Autonomia senza limiti

L’altra grande novità riguarda l’autonomia: Find X9 è dotato di una batteria da 7.025 mAh in un corpo sottile di soli 7,99 mm, mentre Find X9 Pro offre un’unità ancora più capiente, la più grande mai progettata su un flagship OPPO, da 7.500 mAh.

Questa integrazione è possibile grazie alla batteria Silicon-Carbon di terza generazione di OPPO. La serie è progettata per un’affidabilità a lungo termine, mantenendo oltre l’80% della capacità originale anche dopo cinque anni di utilizzo standard. Entrambi i modelli supportano la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 80W e la ricarica rapida wireless AIRVOOC 50W, oltre alla ricarica wireless inversa.

Performance e software

Per quanto riguarda le performance, la serie è mossa dal nuovo chipset MediaTek Dimensity 9500. Basato sul processo a 3 nm di terza generazione di TSMC, vanta prestazioni della CPU superiori fino al 32% e un incremento delle prestazioni grafiche del 33%.

Queste capacità sono ulteriormente potenziate dal nuovissimo Trinity Engine di OPPO, sviluppato in stretta collaborazione con MediaTek, che ridefinisce la gestione delle risorse per garantire prestazioni elevate e durature e una maggiore efficienza energetica.

A livello software, debutta ColorOS 16, che promette fluidità e intelligenza grazie alla nuova Seamless Animation supportata dal Luminous Rendering Engine.

La nuova UI introduce anche funzionalità potenziate dall’AI, come AI Mind Space per catturare istantaneamente i contenuti sullo schermo, e la Trascrizione AI che genera automaticamente titoli e riepiloghi. La funzionalità O+ Connect espande le capacità di connettività supportando sia Mac che Windows, permettendo di gestire file e utilizzare Screen Mirroring per il multitasking tra diversi dispositivi.

Design elegante e massima resistenza

Crediti: OPPO

La serie Find X9 si distingue per un design moderno con bordi piatti e cornici simmetriche ultra-sottili da 1,15 mm per un’esperienza visiva immersiva. I display a 120 Hz offrono una luminosità massima di 3.600 nit all’aperto. Oltre all’estetica, la gamma pensa anche alla resistenza con le certificazioni IP66, IP68 e IP69: i telefoni sono protetti da polvere, potenti getti d’acqua, immersione e persino schizzi ad alta temperatura.

Prezzo e offerte lancio

La serie OPPO Find X9 debutta in Italia nello store ufficiale e presso i principali rivenditori. Il modello base è disponibile nelle colorazioni Titanium Grey, Space Black e Red Velvet (quest’ultima esclusiva OPPO Store) al prezzo di 999,9€ mentre il fratello maggiore OPPO Find X9 Pro debutta a 1.299,9€ nelle varianti Silk White e Titanium Charcoal.

In occasione del lancio, dal 28 ottobre al 30 novembre, acquistando la gamma Find X9 su OPPO Store potrà beneficiare un coupon sconto valido tramite l’inserimento dell’IMEI di un vecchio dispositivo OPPO o a seguito dell’iscrizione alla newsletter, pari a 100€ per l’acquisto di Find X9 Pro e 50€ per la versione standard. Inoltre, coloro che usufruiscono del programma di trade-in riceveranno un ulteriore sconto, rispettivamente di 50€ per Find X9 Pro e 20€ per Find X9.

Inoltre sono presenti dei bundle fino al 30 novembre: Find X9 Pro può essere acquistato allo stesso prezzo di lancio insieme a insieme a Enco X3i Blue, cover e power bank, mentre Find X9 includerà Enco Air 4 White e caricatore da 80W. Infine i membri della community OPPO riceveranno il doppio dei punti acquistando i dispositivi della serie durante il periodo promozionale.

