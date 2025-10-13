OPPO Find X9 Pro supera Xiaomi 17 Pro Max: stessa batteria, ma autonomia superiore

Mancano pochi giorni all’evento di lancio di OPPO Find X9 Pro, ma sappiamo già praticamente tutto del nuovo top di gamma. Gli ultimi test pubblicati da alcuni insider mostrano le capacità del dispositivo in fatto di autonomia: la super batteria da 7.500 mAh sembra reggere benissimo, tanto da surclassare i rivali (compreso Xiaomi 17 Pro Max).

OPPO Find X9 Pro non è ancora uscito ed è già il miglior smartphone per autonomia

Crediti: Weibo

Nonostante non sia ancora ufficiale, il nuovo OPPO Find X9 Pro è stato protagonista di vari test per saggiarne l’autonomia. Il flagship è dotato di una batteria da 7.500 mAh, un’unità al silicio-carbonio che promette performance di alto livello.

Nelle prove dell’insider WhyLab, il top di gamma ha totalizzato la bellezza di 9 ore e 30 minuti di autonomia. Un risultato di tutto rispetto, che lo posiziona in cima alla classifica dei modelli in prova: Xiaomi 17 Pro Max – anch’esso dotato di 7.500 mAh di batteria – ha totalizzato 8 ore e 24 minuti.

Le soddisfazioni continuano contro i rivali iQOO Z10 Turbo+ e Redmi K80 Ultra, rispettivamente da 8.000 mAh e 7.420 mAh. I due telefoni hanno raggiunto rispettivamente 9 ore e 17 minuti e 8 ore e 50 minuti.

Crediti: Weibo

Anche nei risultati condivisi da un altro insider cinese abbiamo un epilogo simile: OPPO Find X9 Pro ha retto fino a 7 ore e 18 minuti di uso continuo, superando Xiaomi 17 Pro Max (6 ore e 49 minuti); in questo caso il terminale con più autonomia è stato iQOO Z10 Turbo+ con 7 ore e 31 minuti di autonomia.

Insomma, in entrambe le prove il flagship di OPPO si è comportato egregiamente. Ricordiamo che Find X9 Pro è mosso dal Dimensity 9500 di MediaTek, mentre il rivale di Xiaomi è equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Chiaramente OPPO e Xiaomi hanno implementato ottimizzazioni diverse per bilanciare performance e autonomia quindi in questo caso potremmo dire che la prima ha fatto meglio della casa di Lei Jun.

Aspettando di provare in prima personale le capacità di Find X9 Pro vi segnaliamo il nostro approfondimento dedicato alla serie, con tutti i leak e le conferme finora.