OPPO Find X9 e X9 Pro: scheda tecnica, prezzo e uscita

Il produttore cinese ha presentato i nuovi OPPO Find X9 e X9 Pro, due smartphone che punta in alto, con il maggiore che punta a ridefinire la fotografia da mobile con tecnologie da primo della classe. Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Cina, in attesa del lancio anche alle nostre latitudini.

OPPO Find X9 e Find X9 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Design e display

Il design della serie OPPO Find X9 rappresenta il primo cambio di rotta rispetto ai modelli della famiglia Find X8. La fotocamera circolare in uso da varie generazione lascerà il posto ad un modulo squadrato contenente un trittico di sensori. L’unica differenza estetica tra la cover dei nuovi telefoni riguarda il flash LED: circolare e all’interno del modulo per Find X9 liscio, a capsula e posizionato all’esterno per X9 Pro.

Frontalmente c’è un ampio schermo piatto con cornici ultra-sottili e simmetriche su quattro lati (grazie alla tecnologia LIPO, Low-Injection Pressure Overmolding). Le dimensioni sono di 6,59″ di diagonale per il modello standard e 6,78″ per il fratello maggiore OPPO Find X9 Pro.

Find X9 – Crediti: OPPO

Si tratta di un nuovo pannello AMOLED realizzato dal produttore cinese Tianma, dotato di una luminosità di picco fino a 3.600 nit. La selfie camera trova spazio all’interno di un punch hole centrale mentre la sicurezza è affidata ad un lettore d’impronte ad ultrasuoni.

Non manca una scocca impermeabile, con certificazione IP69 contro polvere ed acqua (anche getti ad alta pressione). Entrambi i dispositivi sono dotati del nuovo tasto fisico Plus Key di OPPO e OnePlus, personalizzabile per richiamate funzionalità AI oppure determinati servizi ed app.

Specifiche tecniche

Il cuore della serie OPPO Find X9 è il Dimensity 9500 di MediaTek, ultimo chipset di punta della casa taiwanese. Il SoC si spinge fino ai 4,21 GHz di frequenza massima ed offre nuovamente un’architettura All Big Core (solo con core ad alte performance). C’è una GPU ARM Mali G1-Ultra, sempre con il ray tracing hardware, ed una maggiore attenzione all’efficienza energetica.

Crediti: OPPO, Antutu

L’azienda ha pubblicato i benchmark ufficiali su Antutu e il risultato raggiunto dal modello Pro è impressionante: ben 4.045.997 punti, superando anche il rivale vivo X300 Pro (4.011.932 punti, sempre dotato del Dimensity 9500).

Batteria

Dimenticate le batterie di Find X8 e X8 Pro, rispettivamente da 5.630 mAh e 5.910 mAh. I nuovi top di gamma fanno un salto in avanti con unità al silicio-carbonio da 7.025 mAh e 7.500 mAh, in entrambi i casi con ricarica da 80W e wireless da 50W. Nonostante le enormi batterie i dispositivi misurano 7,99 mm e 8,25 mm di spessore.

Crediti: OPPO

Si vociferava del supporto alla ricarica wireless magnetica, non una soluzione tramite cover come quella della gamma Find X8 ma con dei magneti inseriti direttamente sotto la scocca in stile MagSafe di Apple. Purtroppo era soltanto una voce infondata ed entrambi gli smartphone non presentano questa caratteristica.

Fotocamera

Crediti: OPPO Crediti: OPPO Crediti: OPPO Crediti: OPPO

Il comparto fotografico di OPPO Find X9 Pro segna una direzione differente rispetto alla precedenti generazioni. La Quad Camera e il doppio periscopio di OPPO Find X8 Pro e Find X8 Ultra cedono il posto ad una tripla fotocamera.

Questa è composta da un sensore principale Sony LYT-828 da 50 MP (con OIS) accompagnato da un ultra-grandangolare e da un singolo teleobiettivo periscopico, un modulo Samsung HP5 da 200 MP. C’è poi l’aggiunta di un sensore multispettrale per la fedeltà cromatica, soluzione presente su Find X8 Ultra ma assente su Find X8 Pro.

Passando a OPPO Find X9 base abbiamo un trittico da 50 + 50 + 50 MP con un sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP (con OIS), ultra-wide e teleobiettivo periscopico. Lo stesso comparto di Find X8 ma con sensori differenti.

Per gli autoscatti il modello standard offre un sensore da 32 MP mentre il fratello maggiore una selfie camera da 50 MP.

OPPO Find X9 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 156,98 x 73,93 x 7,99 mm, 203 grammi

Colorazioni: White, Silver, Red, Black

Certificazione: IP66/IP68/IP69

Display: Flat AMOLED Tianma LTPO 6,59″ 1.5K+ (2.760 × 1.256 pixel) con tecnologia LIPO, refresh rate 1-120 Hz, fino a 3.600 nit di luminosità, colore a 10 bit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 9500, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 4,21 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,50 GHz – ARM C1-Premium 4 x 2,7 GHz – ARM C1-Pro

GPU: ARM Mali G1-Ultra

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.025 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 80W, wireless 50W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2.6) con LYT-808, OIS, ultra-wide 120° Samsung JN5 e teleobiettivo periscopico LYT-600 con OIS e zoom ottico 3X | Hasselblad + imaging OPPO Lumo + sensore multispettrale da 2 MP

Selfie camera: 32 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, tasto Plus Key

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

OPPO Find X9 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 161,26 x 76,46 x 8,25 mm, 224 grammi

Colorazioni: White, Silver, Red

Certificazione: IP66/IP68/IP69

Display: Flat AMOLED Tianma LTPO 6,78″ 1.5K+ (2.772 × 1.272 pixel) con tecnologia LIPO, refresh rate 1-120 Hz, fino a 3.600 nit di luminosità, colore a 10 bit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 9500, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 4,21 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,50 GHz – ARM C1-Premium 4 x 2,7 GHz – ARM C1-Pro

GPU: ARM Mali G1-Ultra

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.500 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 80W, wireless 50W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/1.5-2.0-2.1) con LYT-828, OIS, ultra-wide Samsung JN5 e teleobiettivo periscopico Samsung HP5 con OIS, zoom ottico 3X e macro | Hasselblad + imaging OPPO Lumo + sensore multispettrale da 2 MP

Selfie camera: Samsung JN5 50 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, tasto Plus Key, comunicazione satellitare (opzionale)

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

Quanto costano OPPO Find X9 e X9 Pro – Prezzo e uscita

Crediti: OPPO

La presentazione di OPPO Find X9 e X9 Pro è avvenuta il 16 ottobre in Cina mentre per quanto riguarda l’uscita Global, il lancio è fissato per il 28 ottobre. Di seguito trovate configurazioni e prezzo della serie, al momento solo per quanto riguarda il mercato cinese.

OPPO Find X9 | PREZZO CINA 12/256 GB – 4.399 CNY (529€) 16/256 GB – 4.699 CNY (565€) 12/512 GB – 4.999 CNY (601€) 16/512 GB – 5.299 CNY (637€) 16 GB/1 TB – 5.799 CNY (697€)



OPPO Find X9 Pro | PREZZO CINA 12/256 GB – 5.299 CNY (637€) 12/512 GB – 5.699 CNY (685€) 16/512 GB – 5.999 CNY (722€) 16 GB/1 TB – 6.699 CNY (806€)



Ultimo aggiornamento: 16 ottobre