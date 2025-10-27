OPPO annuncia Mind Space: le novità AI di Find X9, in collaborazione con Google

La partnership tra OPPO e Google si fa ancora più profonda e l’obiettivo è quello di ridefinire l’intelligenza artificiale su smartphone in chiave più personalizzata, sicura e intuitiva. La collaborazione si concentra sullo sviluppo di funzionalità di AI su misura, sulla distribuzione dei modelli e sulla protezione della privacy, per offrire un’esperienza mobile intelligente di nuova generazione.

OPPO rafforza la collaborazione con Google per ridefinire l’AI mobile: con la serie Find X9 arriva Mind Space

Crediti: OPPO, Google

Cuore della collaborazione è Mind Space, una nuova app disponibile sulla prossima serie OPPO Find X9, pensata per aiutare gli utenti a raccogliere e organizzare le informazioni in modo semplice e intuitivo.

Con un semplice swipe a tre dita, i contenuti sullo schermo – testi, immagini o pagine web – possono essere salvati direttamente in un unico spazio centralizzato. Mind Space classifica automaticamente il materiale raccolto, offrendo un hub ordinato per idee, appunti e ispirazioni.

Per sfruttarne appieno il potenziale, OPPO ha stretto una partnership con Google per collegare l’app Mind Space con Gemini. Ciò consente a Gemini di estrarre informazioni e aiutare gli utenti ad agire con i contenuti di Mind Space.

In questo modo l’utente mantiene il controllo in ogni momento scegliendo ciò che Gemini può vedere ed estrarre da Mind Space. Ad esempio, un utente che sta pianificando un viaggio può salvare articoli e note nel proprio Mind Space e chiedere a Gemini di creare un itinerario dettagliato utilizzando i contenuti salvati.

OPPO Find X9 e X9 Pro: integrazione profonda con Gemini

Oltre all’integrazione con Mind Space, gli utenti potranno interagire direttamente con Gemini per collegarsi ad altre app OPPO, condividere ciò che appare sullo schermo o attraverso la fotocamera, e persino modificare le proprie foto grazie a Nano Banana, il nuovo modello di editing immagini di Gemini.

Con Gemini Live, gli utenti possono fare domande su qualsiasi cosa vedano. Possono condividere la fotocamera o lo schermo del proprio smartphone per ricevere suggerimenti su come organizzare gli spazi o istruzioni passo-passo, ad esempio per riparare una macchina da caffè. Attualmente in fase di rollout, Gemini è in grado di fornire assistenza visiva evidenziando direttamente gli elementi sullo schermo, creando un nuovo modo di apprendere e risolvere problemi insieme.

Nano Banana, accessibile durante l’editing delle immagini, permette di migliorare le proprie foto con modifiche creative tramite semplici prompt, sia su immagini generate che caricate.

Miglioramenti sul fronte della privacy

Man mano che l’intelligenza artificiale entra sempre più nella vita quotidiana, OPPO e Google hanno sviluppato una soluzione basata sulla tutela della privacy.

La collaborazione si basa su OPPO AI Private Computing Cloud (PCC), che sfrutta i servizi di confidential computing di Google Cloud per garantire che tutti i dati sensibili elaborati dall’AI siano gestiti in un ambiente crittografato e protetto, inaccessibile a terze parti – inclusa OPPO stessa.

Questa architettura garantisce che i dati sensibili per l’elaborazione dell’IA siano gestiti in un ambiente sicuro e crittografato, rendendoli inaccessibili a terzi, compresa OPPO. Funzionalità chiave come AI Mind Space, AI Search, AI Call Summary, AI VoiceScribe, AI Recorder e AI Writer operano tutte all’interno di questo framework sicuro, consentendo agli utenti di sfruttare servizi intelligenti con la certezza che i loro dati personali rimangano privati.

Tutti pronti all’evento di lancio

L’intera suite di funzionalità AI di nuova generazione debutterà sulla serie OPPO Find X9 e su ColorOS 16. Acquistando i nuovi top di gamma Find X9 e Find X9 Pro si riceverà in regalo un abbonamento di tre mesi gratis a Google AI Pro, che include l’accesso anticipato alle funzioni più avanzate di Gemini e 2 TB di spazio di archiviazione cloud.

L’appuntamento con i nuovi modelli di punta del brand è fissato per il 28 ottobre: mancano solo poche ore per scoprire tutte le novità della gamma Find X9!