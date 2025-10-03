OPPO Find X9 Pro: la versione Global potrebbe arrivare già questo mese

Il mese di ottobre vedrà la presentazione dei principali top di gamma dei produttori cinesi. Tra questi ci saranno OPPO Find X9 e X9 Pro: i flagship saranno annunciati in Cina il prossimo 16 ottobre e arrivano buone nuove per quanto riguarda l’uscita Global. Il lancio internazionale sarebbe vicinissimo e si parla proprio di questo mese.

OPPO Find X9 e X9 Pro in arrivo Global: il lancio potrebbe essere dietro l’angolo

Crediti: OPPO

In realtà le ultime indiscrezioni non stupiscono più di tanto: già in precedenza un noto insider ha sostenuto che l’evento di lancio Global sarebbe fissato per il 28 ottobre. Manca la conferma ufficiale, ma ci sono alcuni indizi che guardano ad un lancio anticipato rispetto a quanto avvenuto con la scorsa generazione.

Il precedente Find X8 Pro è arrivato nei mercati Global nella seconda metà di novembre. Intanto sia OPP Find X9 che Find X9 Pro sono stati certificati da vari enti in versione Global con le sigle CPH2797 e CPH2791: NBTC, GCF, BIS, IMDA, SDPPI, SIRIM e altri ancora.

La lista è lunga, troppo per non pensare ad un lancio a stretto giro: come sottolineato poco sopra, c’è incertezza sulla data ma comunque si guarda al mese di ottobre, dopo il debutto cinese.

Inoltre i due smartphone non dovrebbero arrivare da soli: anche gli auricolari Enco Air 5 Pro e l’indossabile Watch S sono stati certificati ed è probabile che faranno capolino nel medesimo evento internazionale.

Aspettando di saperne di più date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato alla serie OPPO Find X9, con tutti i leak e le conferme finora.