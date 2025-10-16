OPPO Find X9 Series arriva in Italia ad ottobre: come ottenere 100€ di sconto

Nel corso dell’evento di oggi, la divisione cinese di OPPO ha presentato in patria i nuovi Find X9 e X9 Pro, i top di gamma di ultima generazione. Al termine della presentazione arrivano buone notizie anche per noi utenti occidentali: le versioni Global sono in dirittura d’arrivo già nel mese di ottobre e manca davvero poco al debutto.

OPPO Find X9 e X9 Pro Global hanno una data di presentazione: il lancio in Italia è dietro l’angolo

Crediti: OPPO

La presentazione di OPPO Find X9 e X9 Pro Global è fissata per il 28 ottobre, anche in Italia: inoltre per la prima volta arriverà anche il modello standard e non solo il fratello maggiore Pro. La serie introduce un design rinnovato rispetto alla precedente generazione, con uno stile che combina eleganza e comfort ergonomico.

Gli smartphone sono disponibili nelle colorazioni Titanium Grey, Space Black, e Velvet Red per Find X9, mentre la variante Pro in due finiture premium, Silk White e Titanium Charcoal.

Il piccolo della serie è equipaggiato con uno schermo da 6,59″ mentre per il fratello maggiore si sale ad un pannello immersivo da 6,78″, entrambi con cornici simmetriche ultrasottili da 1,15 mm sui quattro lati.

Il comparto fotografico è potenziato dal nuovo Hasselblad Master Camera System alimentato da LUMO Image Engine; la versione Pro offre un teleobiettivo da 200 MP co-sviluppato con Hasselblad sia nella calibrazione del sensore che nel design ottico.

Il cuore dei entrambi i flagship è il Dimensity 9500, ultimo chipset di punta realizzato da MediaTek. Lato software troviamo Android 16, tramite l’interfaccia ColorOS 16. Per scoprire tutte le novità della serie Find X9 potete dare un’occhiata al nostro approfondimento, basato sul debutto in Cina.

Iscriviti e risparmia fino a 100€ sulla nuova gamma Find X9

In occasione del debutto in Italia, lo store ufficiale di OPPO ha lanciato una promo dedicata a entrambi i modelli. Dal 16 al 27 ottobre è possibile registrarsi su OPPO Store per ottenere 100€ di sconto e il servizio Care Plus sull’acquisto di Find X9 Pro oppure 50€ di sconto e Care Plus sull’acquisto di Find X9 standard.