Oppo Find X9 e Pro, le etichette energetiche svelano batterie dei modelli UE

Dopo un’acclamata presentazione sul mercato cinese la scorsa settimana, gli Oppo Find X9 e Find X9 Pro sono pronti a debuttare a livello internazionale il prossimo 28 ottobre.

Tuttavia, come spesso accade in occasione dei lanci europei, tra gli appassionati serpeggiava un forte timore: quello di un possibile “downgrade” delle specifiche, in particolare riguardo alle impressionanti capacità delle batterie.

Oppo Find X9 e Find X9 Pro: ci saranno modifiche ai modelli europei?

Storicamente, non è raro che i produttori modifichino le componenti interne dei loro dispositivi per adattarli alle diverse normative e certificazioni richieste nei vari mercati, specialmente in Europa. Questo processo, a volte, porta a una riduzione della capacità degli accumulatori rispetto alle generose versioni disponibili in Cina.

Fortunatamente per i consumatori europei, questa volta la storia avrà un lieto fine. Secondo quanto emerso dalle etichette energetiche ufficiali dell’Unione Europea destinate ai nuovi flagship Oppo, non dovrete invidiare i modelli cinesi. I documenti confermano nero su bianco che sia il Find X9 che il Find X9 Pro manterranno le medesime, straordinarie capacità di batteria viste sui modelli cinesi.

Questa notizia non solo rassicura gli utenti finali, ma segna un punto importante per Oppo, che è evidentemente riuscita a superare gli ostacoli normativi e logistici legati alla certificazione di accumulatori di così ampia capacità nel Vecchio Continente.

A rafforzare questa tesi, un noto “tipster” sulla piattaforma social X (precedentemente Twitter) ha aggiunto che, secondo le sue fonti, non saranno solo le batterie a rimanere invariate: l’intera scheda tecnica dei modelli globali ricalcherà fedelmente quella delle controparti cinesi.

Se queste informazioni saranno confermate al lancio del 28 ottobre, il mercato europeo si appresta ad accogliere due dei dispositivi più potenti e prestanti dell’anno, destinati a ridefinire gli standard di autonomia nel segmento premium.

Oppo Find X9 e Find X9 Pro, ecco le specifiche attese anche in Europa

Analizzando i dettagli emersi dalle certificazioni e dalle indiscrezioni, il modello “standard”, Oppo Find X9, si configura già come un top di gamma assoluto.

Il dispositivo sarà dotato di un display AMOLED da 6,59 pollici con una frequenza di aggiornamento dinamica di 120Hz. Particolarmente degni di nota sono il PWM dimming a 3840Hz, che promette un comfort visivo superiore riducendo lo sfarfallio, e una luminosità di picco sbalorditiva di 3.600 nit.

Sotto la scocca, a muovere il sistema, troveremo il chipset di punta MediaTek Dimensity 9500, affiancato da opzioni di RAM da 12GB o 16GB e tagli di memoria interna che spaziano da 256GB a 512GB, fino a 1TB.

Il comparto fotografico sarà composto da un sistema a tripla fotocamera posteriore: un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), un ultra-grandangolare da 50 MP con autofocus (permettendogli di funzionare anche per le macro) e un teleobiettivo a periscopio da 50 MP con zoom ottico 3x, anch’esso dotato di OIS. La fotocamera frontale sarà da 32 MP.

Il dato cruciale, confermato dall’etichetta UE, è la batteria: un’unità da ben 7.025 mAh, supportata da ricarica rapida cablata da 80W, ricarica wireless da 50W e ricarica wireless inversa da 10W.

Il fratello maggiore, il Find X9 Pro, condivide lo stesso potente SoC Dimensity 9500 e le medesime configurazioni di RAM e storage, ma eleva ulteriormente l’asticella in quasi ogni altro comparto.

Il display cresce fino a 6,78 pollici, utilizzando la più avanzata tecnologia LTPO AMOLED per una gestione ancora più efficiente del refresh rate a 120Hz. Mantiene l’impressionante picco di luminosità di 3.600 nit, ma adotta un PWM dimming a 2160Hz.

Il vero salto di qualità avviene nel settore fotografico. Mentre i sensori principale (50 MP OIS) e ultra-grandangolare (50 MP AF) restano invariati rispetto al modello base, il teleobiettivo periscopico viene sostituito da un nuovissimo sensore da 200 MP, sempre con zoom ottico 3x e OIS, che promette un livello di dettaglio senza precedenti negli ingrandimenti. Anche la fotocamera selfie viene potenziata, passando a un sensore da 50 MP.

Infine, la batteria, protagonista assoluta delle nuove certificazioni: il Find X9 Pro alloggerà una cella record da 7.500 mAh. Le velocità di ricarica rimangono identiche a quelle del fratello minore: 80W cablata, 50W wireless e 10W inversa.