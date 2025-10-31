OPPO Find N6 sarà il primo pieghevole con Snapdragon 8 Elite Gen 5

I primi dettagli forniti dal leaker Digital Chat Station ci permettono di abbozzare la scheda tecnica (provvisoria) di OPPO Find N6. Il top di gamma pieghevole dovrebbe essere il primo al mondo della categoria con Snapdragon 8 Elite Gen 5 ed integrare varie migliorie rispetto a OPPO Find N5.

OPPO Find N6: al via i primi leak sulle specifiche del nuovo top di gamma pieghevole

Find N5 – Crediti: OPPO

Gli schermi – interno ed esterno – dovrebbero restare invariati e misurare 6,6″ e 8,1″ di diagonale; tra le novità ci sarebbero una batteria più capiente, da oltre 6.000 mAh, e una fotocamera superiore rispetto a quella attuale.

Quest’ultima dovrebbe offrire un sensore principale LYT-808 da 50 MP (più recenti rispetto al LYT-700 di Find N5), accompagnata sempre da un ultra-wide e un tele periscopico, ma stavolta ci sarebbe anche un sensore multispettrale per la fedeltà cromatica.

Proprio come il predecessore non mancherebbe la resistenza all’acqua IPX9, che lo rende idoneo ad immersioni e scatti subacquei.

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: IPX9

Display: interno – Pieghevole AMOLED LTPO 8,1″ QHD+ con refresh rate a 120 Hz, protezione Ultra Thin Glass esterno – Flat AMOLED LTPO 6,6″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, protezione Ultra-Thin Nanocrystal Glass

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: oltre 6.000 mAh

Ricarica: 80W, wireless 50W, magnetica con magneti integrati

Fotocamera: tripla 50 MP (f/?) con LYT-808, OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3X | sensore multispettrale e ottimizzazioni Hasselblad

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C, sensore IR, Tasto Plus Key, comunicazione satellitare opzionale

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

Ci sarà anche OPPO Find N6 Flip?

Il lancio del prossimo top di gamma pieghevole di OPPO è atteso nei primi mesi del 2026, forse già a febbraio. Inoltre il dispositivo non dovrebbe arrivare da solo: dopo un’attesa di oltre due anni e una generazione saltata dovrebbe tornare anche il pieghevole a conchiglia del brand.

OPPO Find N6 Flip sarebbe previsto insieme al fratello maggiore, ma per ora non ci sono indiscrezioni sulle specifiche. Visti i precedenti ci aspettiamo alcune caratteristiche: probabilmente il flip phone farà affidamento su MediaTek con il Dimensity 9500 ed offrirà una tripla fotocamera Hasselblad con teleobiettivo.

Non è da escludere la presenza di uno schermo pieghevole intorno ai 6,8″ o 6,9″ di diagonale mentre all’esterno possiamo ipotizzare che troverà spazio un display secondario da almeno 4″ (visti gli ultimi rivali come Galaxy Z Flip 7 e Honor Magic V Flip 2).