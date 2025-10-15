OPPO presenta ColorOS 16: l’evoluzione della fluidità e dell’AI, a portata di smartphone

Per anni, OPPO ha basato la sua filosofia operativa sui pilastri essenziali dell’usabilità: un’esperienza “smart” e “fluida”. Con ColorOS 16, l’azienda compie un balzo significativo in questa visione, offrendo agli utenti uno standard di fluidità completamente rinnovato, un’intelligenza artificiale personalizzata di livello superiore grazie all’integrazione con Google Gemini, e una connettività cross-device che elimina finalmente le barriere tra ecosistemi.

Con questo aggiornamento, gli utenti possono connettersi senza sforzo a PC Windows e Mac, oltre a vari accessori, sperimentando una coesione mai vista prima.

OPPO ColorOS 16 ufficiale: tutte le novità della nuova interfaccia del brand cinese

Crediti: OPPO

La percezione di un sistema operativo moderno si basa sulla sua reattività, e ColorOS 16 innalza l’asticella. La chiave di volta è l’evoluzione della Parallel Animation (introdotta in ColorOS 15) nella Seamless Animation. Questa funzionalità estende la capacità di rendering parallelo all’intero sistema operativo, rendendo ogni interazione più reattiva e visivamente coerente.

La fluidità è evidente in casi d’uso intensivi, come aprire e chiudere rapidamente le app dalla schermata Home o dall’App Drawer, o passare tra decine di app con le gesture. All’interno delle app native di OPPO, le animazioni sono progettate per iniziare dal punto di tocco e ritornare alla loro posizione iniziale quando vengono chiuse, creando un flusso visivo intuitivo e coeso.

Fluidità al primo posto: animazioni senza soluzione di continuità e Rendering Luminoso

La tecnologia fondamentale che alimenta questa fluidità potenziata è il Luminous Rendering Engine. Invece di eseguire il rendering dei componenti uno per uno, l’engine prende il controllo di tutti gli elementi visivi e li renderizza simultaneamente in parallelo. Questo approccio elimina le interruzioni tra le animazioni, garantendo che il sistema operativo rimanga perfettamente fluido, indipendentemente dalla quantità di attività sullo schermo.

OPPO ha dedicato risorse significative all’iniziativa Project Breeze, che sfrutta il Luminous Rendering Engine per migliorare in modo significativo la reattività e la velocità anche sui modelli entry-level, permettendo loro di utilizzare la Seamless Animation e offrendo un’esperienza più vicina a quella dei modelli di punta.

Personalizzazione e interazioni dinamiche: Flux Home Screen e Aqua Dynamics

Crediti: OPPO

ColorOS 16 introduce strumenti che vanno oltre la semplice estetica con la nuova Flux Home Screen. Ora, gli utenti possono tenere premuto a lungo su qualsiasi cartella per ridimensionarla in vari formati e il layout circostante della schermata Home si adatta dinamicamente alla nuova forma, accompagnato da animazioni fluide.

Questa flessibilità si estende anche alle icone delle app: è possibile ingrandire qualsiasi icona per rendere le app più utilizzate più facili da trovare e toccare, e si possono persino incorporare azioni rapide direttamente in un’icona ingrandita, come scorciatoie per la modalità video o ritratto della fotocamera.

Un altro elemento chiave è Aqua Dynamics, che fornisce informazioni interattive e immediate senza la necessità di aprire l’app completa. Alimentato dal Luminous Rendering Engine, offre animazioni fluide che rispondono perfettamente al tocco: l’interfaccia si muove in modo naturale seguendo il dito durante lo scorrimento.

Il supporto è stato ampliato per includere app popolari come lettori musicali, servizi di navigazione e di delivery. In collaborazione con Mountain View, è stata integrata la funzionalità Google Sport, che permette di seguire punteggi e probabilità di vittoria in tempo reale direttamente all’interno di Aqua Dynamics.

Quando si avviano più processi simultaneamente, come una registrazione, un cronometro e la riproduzione di musica, l’interfaccia Aqua Dynamics risponde in modo dinamico e permette di visualizzare tutti i processi attivi ordinatamente impilati con un tocco.

Infine, ColorOS 16 trasforma la schermata di blocco in una tela dinamica con la possibilità di utilizzare Motion Photos con effetti di profondità immersivi, impostare video come sfondi e ricevere suggerimenti di testo potenziati dall’IA che si adattano in modo intelligente ai colori dello sfondo.

Inoltre, introduce l’AOD a schermo intero, che consente agli utenti di visualizzare lo sfondo della schermata di blocco insieme alle informazioni chiave come ora e notifiche direttamente sull’interfaccia Always-On Display, con una transizione fluida verso la schermata di blocco completa con un singolo tocco.

L’intelligenza artificiale potenziata: tutte le funzionalità legate all’AI

Crediti: OPPO



ColorOS 16 introduce Re-Illuminazione AI alla suite di soluzioni dedicate al fotoritocco. Questa funzionalità migliora i ritratti scattati in condizioni di scarsa illuminazione, ottimizzando i toni della pelle e bilanciando la luce con un semplice tocco.

La nuova funzione si unisce alla gamma di strumenti di editing di OPPO basati sull’intelligenza artificiale tra cui AI Eraser, AI Rimetti a Fuoco e AI Rimuovi Riflessi. Il video editor integrato è stato potenziato con Master Cut, che offre funzioni di ritaglio, controllo della velocità, integrazione musicale, taglio, testo, filtri e regolazioni manuali di contrasto, luminosità e saturazione.

Infine, nell’ambito fotografico, ColorOS 16 introduce AI Portrait Glow, uno strumento che migliora i ritratti scarsamente illuminati o imperfetti con un solo tocco, utilizzando un’ottimizzazione avanzata del tono della pelle per produrre un’illuminazione più naturale ed equilibrata.

L’intelligenza artificiale potenzia anche la produttività con AI Recorder, che fornisce la trascrizione del parlato in tempo reale durante riunioni o lezioni, riconosce e tagga automaticamente i diversi oratori. Al termine di una registrazione, l’IA genera un titolo pertinente e un riassunto conciso dei punti chiave, permettendo all’utente di selezionare modelli specifici (ad esempio, riunione o intervista) per personalizzare il formato del riassunto.

Inoltre, AI Writer è un assistente di scrittura intelligente a livello di sistema, integrato in app come Note e anche in piattaforme di terze parti come Instagram e Facebook. Aiuta in compiti quotidiani come la revisione di e-mail, la rifinitura di report o la generazione di frasi per i social media, e può persino strutturare le idee creando istantaneamente fogli di calcolo o mappe mentali.

Tutta questa intelligenza artificiale è protetta dal Private Computing Cloud di OPPO, che garantisce la sicurezza dei dati combinando hardware sicuro con algoritmi avanzati, assicurando che nessuna terza parte possa accedere alle informazioni private dell’utente.

Connettività senza limiti: Windows, Mac e Apple Watch

ColorOS 16 rafforza le sue esperienze cross-device per renderle più semplici e potenti, senza limitare l’utente ad un singolo ecosistema.

La funzionalità migliorata PC Connect offre ora piena compatibilità sia con Mac che con PC Windows. Gli utenti possono scaricare e installare O+ Connect e, una volta connessi, possono visualizzare, gestire e persino modificare i file dal telefono OPPO direttamente sul computer.

La nuova funzione Screen Mirroring permette di aprire una finestra in tempo reale dello schermo del telefono su PC, consentendo di controllare fino a cinque app del telefono contemporaneamente utilizzando il mouse e la tastiera del computer, utilissimo quando non è comodo maneggiare il telefono direttamente, come durante una riunione.

Oltre a gestire il telefono dal PC, ColorOS consente anche l’accesso e il controllo remoto del computer direttamente dallo smartphone OPPO tramite qualsiasi connessione Internet. L’utente può visualizzare il desktop del computer in tempo reale e trascinare i file necessari direttamente nella memoria del telefono per il recupero remoto.

ColorOS 16 permette per la prima volta agli utenti di accoppiare un telefono OPPO con un Apple Watch. Dopo aver installato OHealth Connect su Apple Watch e l’app OHealth sul telefono, è possibile stabilire una connessione diretta per visualizzare notifiche, rispondere alle chiamate, sincronizzare i dati di fitness, attivare a distanza lo scatto della fotocamera e utilizzare la funzione “Trova il mio telefono” per localizzare il dispositivo OPPO.

Infine, basandosi sulla funzionalità introdotta per la condivisione con iPhone in ColorOS 15, Touch to Share in ColorOS 16 ora consente agli utenti di condividere foto, video, file e note tra dispositivi OPPO semplicemente avvicinando e tenendo uniti i due telefoni.

Smartphone compatibili con ColorOS 16

ColorOS 16 si presenta come una completa riorganizzazione dell’esperienza utente di OPPO: i primi smartphone ad avere a bordo questa novità saranno Find X9 e X9 Pro e seguiranno altri modelli tramite aggiornamento OTA.

Nel corso dell’evento dedicato alla nuova UI, il brand cinese ha condiviso anche l’elenco degli smartphone compatibili. Al momento la lista fa riferimento al mercato cinese:

Dal 30 ottobre

OPPO Find N5

OPPO Find N5 (Satellite Edition)

OPPO Find X8 Ultra

OPPO Find X8 Ultra (Satellite Edition)

OPPO Find X8s+

OPPO Find X8s

OPPO Find X8 Pro

OPPO Find X8 Pro (Satellite Edition)

OPPO Find X8

Novembre 2025

OPPO Find N3

OPPO Find N3 (Collector’s Edition)

OPPO Find N3 Flip

OPPO Find X7 Ultra (Satellite Edition)

OPPO Find X7

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14

OPPO Reno 13 Pro

OPPO Reno 13

OPPO Pad 4 Pro

OPPO Pad 3 Pro

Dicembre 2025

OPPO Find N2

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find X6 Pro

OPPO Find X6

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo

Gennaio/Marzo 2026