OPPO A6 Pro 5G è il mid-range con resistenza e connettività da campione

La casa cinese ha lanciato in Italia OPPO A6 Pro 5G, un dispositivo che spinge i limiti in ogni aspetto, dal design e dalla qualità dello schermo alla fotocamera, batteria e prestazione complessiva. L’intento è di rendere accessibili specifiche e funzionalità avanzate per permettere a un numero maggiore di utenti di godere di un’esperienza mobile di livello superiore a un prezzo contenuto. Progettato per essere un compagno robusto e affidabile per l’uso quotidiano, A6 Pro è dotato di protezione da acqua e polvere IP69 e vanta una resistenza agli urti di livello militare.

OPPO A6 Pro 5G ufficiale in Italia: tutti i dettagli e il prezzo del nuovo medio gamma

Crediti: OPPO

La resistenza di OPPO A6 Pro 5G è un punto di forza che prosegue la tradizione della serie OPPO A, incorporando un telaio centrale unibody e schermando i componenti chiave. Il dispositivo è certificato IP69 per la resistenza ad acqua e polvere, garantendo una protezione efficace contro danni causati da liquidi e l’intrusione di polvere anche in ambienti difficili.

Esternamente, il vetro AGC DT-Star D+ Crystal Shield fornisce ulteriore protezione contro graffi e urti. All’interno, la scheda madre e altri componenti principali sono protetti dalla lega di alluminio ad alta resistenza AM04 di OPPO, testata per resistere fino a 1.000 piegature. Grazie a queste innovazioni, A6 Pro 5G è stato certificato per la resistenza agli urti di livello militare.

Una caratteristica distintiva del nuovo device è la sua batteria ultra-large da 6.500 mAh, che garantisce, ad esempio, fino a 19,1 ore di riproduzione video a 720p su YouTube, 37,4 ore di chiamate a schermo spento e 26,9 ore di chiamate vocali WhatsApp. La durata nel tempo è notevole: la batteria mantiene oltre l’80% della sua capacità originale dopo ben 1.830 cicli di carica, equivalenti a più di cinque anni di utilizzo tipico.

Per quanto riguarda la ricarica, il telefono utilizza la tecnologia SUPERVOOC Flash Charge da 80W, che gli consente di raggiungere il 100% di carica in soli 50 minuti. Inoltre, il supporto per la ricarica inversa cablata gli permette di fungere da power bank.

Tra le altre caratteristiche abbiamo uno schermo AMOLED Ultra Bright con un’elevata frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una luminosità massima fino a 1.400 nit. Nonostante le sue specifiche il design rimane sottile, con uno spessore di soli 8 mm e un peso di 185 grammi.

Crediti: OPPO

In termini di connettività, OPPO A6 Pro 5G è potenziato dalla tecnologia proprietaria basata sull’intelligenza artificiale AI LinkBoost 3.0, che migliora la stabilità della connessione e la commutazione di rete, identificando, commutando e accelerando in modo intelligente le reti anche in ambienti difficili.

Una speciale antenna AI Game migliora ulteriormente il segnale quando il telefono è tenuto in orizzontale, evitando l’ostruzione causata dalla presa dell’utente.

Crediti: OPPO

Le prestazioni di rete sono state validate attraverso una campagna di test sul campo in Italia in due degli scenari più complessi per la ricezione: il viewpoint di Seceda, nelle Dolomiti, e l’area ferroviaria di Milano Greco Pirelli.

Sulle Dolomiti, A6 Pro ha dimostrato prestazioni di primo livello rispetto ai competitor della stessa fascia, completando la condivisione di un video da 30MB su TikTok in soli 21,4 secondi, risultando quasi tre volte più veloce rispetto alla generazione precedente e superiore agli altri device testati. Risultati simili sono emersi su Instagram, dove il dispositivo ha dimezzato i tempi di caricamento del video rispetto al modello precedente.

A Milano Greco Pirelli, lo smartphone ha conquistato il primo posto in sei diverse prove, registrando il tasso di lag più basso durante le videochiamate su WhatsApp, con un miglioramento del 14% rispetto al modello precedente.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo OPPO A6 Pro 5G è disponibile nella configurazione da 8/256 GB da oggi su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici al prezzo di 299,9€, nelle eleganti colorazioni Lunar Titanium e Stellar Black. Se non visualizzi il box in basso, prova a disattivare AdBlock.

Per celebrare il lancio, fino al 31 dicembre 2025, acquistando A6 Pro su OPPO Store, i clienti riceveranno un anno di OPPO Care, con protezione dello schermo entro il primo anno e estensione di un anno della garanzia convenzionale incluse. Nello stesso periodo sarà inoltre disponibile l’offerta “Acquista Insieme”, che consente di aggiungere al proprio ordine un caricatore SUPERVOOC da 80W al prezzo simbolico di 1€.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 158,20 x 75,02 x 8,00 mm, 185 grammi

Colorazioni: Lunar Titanium, Stellar Black

Certificazione: IP66/IP68/IP69, MIL-STD-810H

Display: Flat AMOLED 6,57″ Full HD+ (2.374 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz, fino a 1.400 nit di luminosità, protezione AGC DT-Star D+

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 6300, 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,4 GHz – Cortex-A76 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP2

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: doppia 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con sensore monocromatico

Selfie camera: 16 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C

Sistema operativo: Android 15 con ColorOS 15

