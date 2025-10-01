La migliore rete mobile è di Vodafone, lo conferma Ookla

Secondo il più recente report di Ookla, autorità riconosciuta a livello mondiale nelle applicazioni di test e analisi della rete, Vodafone ha ottenuto il primato come operatore con la migliore rete mobile complessiva e la migliore rete 5G nel primo semestre del 2025.

L’analisi, basata su milioni di test effettuati dagli utenti italiani tramite la celebre applicazione Speedtest, ha premiato Vodafone in quasi tutte le categorie principali, certificandone l’eccellenza in termini di velocità, performance e qualità dell’esperienza utente.

Vodafone ha la migliore rete mobile d’Italia: tutti i dettagli

Crediti: Ookla Crediti: Ookla Crediti: Ookla Crediti: Ookla Crediti: Ookla Crediti: Ookla Crediti: Ookla

I risultati, pubblicati nel “Speedtest Connectivity Report” per il periodo gennaio-giugno 2025, non lasciano spazio a dubbi. Vodafone ha dominato il mercato aggiudicandosi un’impressionante serie di riconoscimenti.

L’operatore ha registrato una velocità media di download su rete mobile combinata di 72,91 Mbps, un valore che la posiziona al vertice della classifica “Fastest Mobile Network“.

Ancora più notevole è il dato relativo alla rete di quinta generazione: con una velocità media di download in 5G di ben 241,99 Mbps, Vodafone si è aggiudicata anche il titolo di “Fastest 5G Network“, distanziando significativamente i competitor.

A completare il quadro delle prestazioni di velocità vi sono una media di 12,83 Mbps in upload sulla rete mobile complessiva e 17,52 Mbps in upload su rete 5G, con una latenza media su quest’ultima di soli 45 ms, un fattore cruciale per le applicazioni in tempo reale.

Non solo velocità pura

Oltre alla pura velocità, l’analisi di Ookla valuta l’esperienza complessiva dell’utente attraverso il “Speedtest Connectivity Score“. Questo punteggio composito, che include velocità, qualità della navigazione web e dello streaming video, ha visto Vodafone ottenere un punteggio di 75,95 per la rete mobile generale e di 72,65 per la connettività 5G, i più alti tra gli operatori italiani.

La qualità della rete si misura non solo in Megabit per secondo, ma anche nella capacità di supportare in modo impeccabile le attività quotidiane degli utenti, come il gaming online e lo streaming video in alta definizione. Anche in questo ambito, Vodafone ha dimostrato la sua superiorità.

L’azienda ha ottenuto il riconoscimento per la “Best Mobile Gaming Experience” con un punteggio di 84,62 e, in particolare, per la “Best 5G Gaming Experience” con un eccellente punteggio di 87,13. Questi risultati indicano una rete stabile, reattiva e con bassa latenza, in grado di garantire sessioni di gioco fluide e senza interruzioni.

Per quanto riguarda la fruizione di contenuti multimediali, Vodafone ha offerto la migliore esperienza video su rete 5G (“Best 5G Video Experience“), con un punteggio di 82,76.

Sebbene Ookla non abbia dichiarato un vincitore assoluto per la stabilità della rete mobile e per l’esperienza video complessiva a causa di differenze statisticamente non significative tra gli operatori, i dati evidenziano la leadership di Vodafone nel segmento 5G, dove ha raggiunto la migliore stabilità sul mercato: l’81,7% dei campioni analizzati ha superato la soglia di performance di 25 Mbps in download e 3 Mbps in upload.

La connettività analizzata per regione

Il report di Ookla offre anche un’interessante panoramica delle performance della connettività mobile a livello locale. Tra le città più popolose d’Italia, è Padova a registrare la velocità media di download più elevata, con 132,38 Mbps, seguita da Bologna (119,2 Mbps) e Milano (117,05 Mbps). In fondo alla classifica si trovano invece Firenze, con la velocità media più bassa (70,75 Mbps), preceduta da Genova e Catania.

A livello regionale, la Valle d’Aosta si distingue per la più alta velocità media di download (81,98 Mbps), seguita da Calabria e Trentino-Alto Adige. Le performance più contenute si registrano invece in Umbria (56,64 Mbps), Toscana e Marche. Questi dati geografici evidenziano come l’esperienza di connettività possa variare significativamente sul territorio nazionale, sottolineando l’importanza di un’infrastruttura di rete capillare e performante.