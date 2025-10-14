OnePlus Turbo sarà la sorpresa di fine anno: nuova serie con tanta potenza e batteria

Il mese di ottobre vedrà il debutto di OnePlus 15 e Ace 6, ma da mesi si vocifera dell’esistenza di una nuova gamma. OnePlus Turbo offrirà alte performance ma ad un prezzo accessibile: si tratterebbe della risposta del brand di Pete Lau alla famiglia Redmi Turbo, che nel corso dei prossimi mesi dovrebbe vedere un’aggiunta importante.

Le indiscrezioni sul nuovo smartphone continuano e il profilo del dispositivo si fa sempre più chiaro. Le ultime novità parlano di una super batteria ed una ricarica da primo della classe.

OnePlus Turbo sarà il primo di una nuova serie, secondo i leak: ecco cosa sappiamo

OnePlus 15 – Crediti: OnePlus

L’insider Digital Chat Station stuzzica gli appassionati di OnePlus pubblicando le dimensioni delle batterie dei vari modelli in arrivo. Il prossimo OnePlus 15, il modello di punta, avrà dalla sua una soluzione al silicio-carbonio da 7.300 mAh mentre con Ace 6 si salirebbe a ben 7.800 mAh.

In mezzo ai due, un’unità da 7.650 mAh che sarebbe riservata proprio al misterioso OnePlus Turbo. Inoltre tutti i dispositivi avrebbero la stessa potenza di ricarica, ossia 100W. Per non farci mancare niente, il leaker sostiene che i telefoni saranno dotati di schermi con risoluzione 1.5K e refresh rate a 165 Hz (questi ultimi aspetti sono stati già confermati dall’azienda).

In merito al chipset, OnePlus Turbo dovrebbe essere il primo smartphone dotato dello Snapdragon 8 Gen 5, soluzione di fascia alta da non confondere con la variante di punta 8 Elite Gen 5.