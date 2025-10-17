OnePlus svela OxygenOS 16: tutte le novità dell’UI di OnePlus 15

Oltre ai top di gamma di ultima generazione, i produttori cinesi stanno annunciando progressivamente le varie UI basate su Android 16. Dopo Xiaomi, vivo e OPPO ora tocca a OnePlus con OxygenOS 16: andiamo a scoprire quali sono le novità dell’interfaccia e come cambierà il look degli smartphone del brand.

OxygenOS 16 (con Android 16) ufficiale: OnePlus AI, personalizzata e progettata per integrarsi nella propria vita

Crediti: OnePlus

Basato sulla filosofia Intelligently Yours, questo importante rilascio rappresenta il più significativo progresso software di OnePlus, fondendo in modo fluido le più avanzate capacità di intelligenza artificiale con l’esperienza rapida e scorrevole che da sempre contraddistingue il brand.

OxygenOS 16 introduce la suite di intelligenza artificiale più avanzata e intuitiva mai sviluppata da OnePlus, progettata per adattarsi al comportamento dell’utente e offrire un’esperienza davvero personalizzata.

Il cuore del software è Plus Mind, un’intelligenza personale in grado di riconoscere in modo intuitivo i contenuti visualizzati sullo schermo e di organizzarli all’interno di Mind Space, un hub unificato che raccoglie tutti i tuoi dati e contenuti salvati.

Attraverso il nuovo tasto fisico Plus Key o un rapido swipe verso l’alto con tre dita, gli utenti possono configurare Plus Mind come scorciatoia. Il pulsante Plus può inoltre essere impostato come comando predefinito per altre funzioni chiave, come screenshot, torcia, fotocamera, registrazione vocale, modalità “Non disturbare” e passaggio immediato tra le modalità suoneria, vibrazione o silenziosa.

Inoltre, Plus Mind è in grado di comprendere il contesto dei contenuti salvati: ad esempio, può estrarre automaticamente data e ora da un volantino di un evento e suggerire all’utente di aggiungerli al calendario. Supporta anche la funzione di screenshot esteso, che consente di catturare e conservare interamente i contenuti più lunghi, organizzandoli in modo efficiente all’interno del proprio Mind Space.

L’integrazione con Google Gemini

La nuova OxygenOS 16 è basata su Android 16, ultima versione dell’OS del robottino verde, e Google Gemini ha un ruolo di rilievo. L’assistente di Big G può connettersi con Mind Space per recuperare informazioni e consentire azioni, tutto con un unico comando, ed ottenere risultati ed insight personalizzati basati sui dati archiviati.

Ad esempio, è possibile chiedere: «In base ai contenuti di interior design presenti in Mind Space, aiutami a creare un piano di arredamento per la casa»; Gemini elaborerà un piano dettagliato utilizzando i contenuti salvati nel Mind Space, fornendo una risposta su misura.

AI Productivity Suite

Le funzionalità di intelligenza artificiale continuano con una suite di strumenti utili in numerose attività in modo da migliorare la produttività (AI Efficiency):

AI Writer offre strumenti avanzati per la creazione di contenuti, inclusi mappe mentali, grafici e generazione di didascalie per i social media;

offre strumenti avanzati per la creazione di contenuti, inclusi mappe mentali, grafici e generazione di didascalie per i social media; AI Scan trasforma la fotocamera in uno scanner intelligente, convertendo istantaneamente documenti, lavagne e ricevute in PDF con opzioni per modificare i contenuti;

trasforma la fotocamera in uno scanner intelligente, convertendo istantaneamente documenti, lavagne e ricevute in PDF con opzioni per modificare i contenuti; AI Portrait Glow migliora i ritratti in qualsiasi condizione di illuminazione;

migliora i ritratti in qualsiasi condizione di illuminazione; AI Perfect Shot per l’ottimizzazione intelligente delle foto:

per l’ottimizzazione intelligente delle foto: AI PlayLab offre l’accesso anticipato a funzionalità sperimentali, tra cui YumSee (funzione che trasforma il testo in immagine) e Party Up (che trasforma immagini in video per aggiungere un’atmosfera di festa alle foto di gruppo).

Design e prestazioni

OxygenOS 16 offre ampie possibilità di personalizzazione con animazioni fluide e armoniose per migliorare la schermata di blocco e il drawer delle app, mentre Flux Theme 2.0 consente una personalizzazione dinamica con Motion Photos e sfondi video, dotati di avanzati effetti di profondità che si adattano alle interazioni dell’utente, creando un’esperienza vivace e reattiva.

Il rinnovato Fluid Cloud si trasforma in un hub intelligente e interattivo con un’integrazione robusta di app di terze parti. Fornisce avvisi in tempo reale e aggiornamenti live da applicazioni come Spotify, servizi di food delivery e piattaforme sportive, garantendo un collegamento costante senza sforzo.

Il nuovo linguaggio di design offre un’esperienza visiva eterea con eleganti effetti di Gaussian blur, angoli arrotondati e interfacce traslucide in Quick Settings, schermata home e drawer delle app.

Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova UI introduce la tecnologia Parallel Processing 2.0: questa consente alle nuove animazioni di iniziare prima che le azioni precedenti siano completate, per la massima fluidità in tutta l’interfaccia del sistema – dalle transizioni tra le applicazioni ai gesti di navigazione e alle interazioni di sistema.

Seamless Cross-Ecosystem Connectivity abbatte il muro tra ecosistemi offrendo condivisione e connettività senza interruzioni con PC Windows e Mac, oltre a una compatibilità migliorata con i prodotti dell’ecosistema Apple, inclusa l’integrazione con Apple Watch per notifiche sincronizzate, controllo della fotocamera del device OnePlus e monitoraggio dei dati sulla salute.

Disponibilità

Il programma Open Beta parte il 17 ottobre, permettendo agli appassionati di OnePlus di provare in anteprima le nuove funzionalità di OxygenOS 16. Il primo smartphone ad avere la nuova interfaccia nativa sarà OnePlus 15, in arrivo a breve in Cina (ma con ColorOS 16) e prossimamente anche in Italia.

La compagnia ha lanciato anche una promozione dedicata al nuovo top di gamma: per un periodo limitato, gli utenti che si iscriveranno agli aggiornamenti sullo store ufficiale avranno la possibilità di sbloccare un Bonus Drop Bundle da 139€ al prezzo speciale di soli 1€. Disponibile in due fasi di rilascio, il bundle include una OnePlus Everyday Sling Bag con cavo di ricarica integrato (valore 69,9€) e un OnePlus SUPERVOOC 120W Dual Port GaN Power Adapter (valore 69,9€).