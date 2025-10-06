OxygenOS 16 sta arrivando: OnePlus conferma la data d’uscita

Con il rilascio stabile di Android 16 tutta la seconda metà dell’anno è dedicata al rilascio sia dei nuovi top di gamma dei brand cinesi che delle versioni più aggiornate delle rispettive interfacce. OnePlus ha finalmente alzato il sipario sulla presentazione della OxygenOS 16, software destinato ai mercati internazionali (in Cina utilizza OPPO ColorOS).
OnePlus svela la data di presentazione di OxygenOS 16: il lancio è fissato a metà ottobre
La data di presentazione di OxygenOS 16 è fissata per il 16 ottobre, quindi tra pochissimo. Entro fine mese ci sarà anche l’evento di lancio di OnePlus 15, il primo smartphone del brand con la nuova interfaccia nativa. Mentre l’UI verrà annunciata a livello Global, per il momento si parla solo del debutto in Cina del top di gamma.
Il primo teaser ufficiale della prossima OxygenOS presenta la dicitura OnePlus AI, un chiaro segnale che l’intelligenza artificiale sarà al primo posto, con l’integrazione con Google Gemini e non solo.
Aspettando di saperne di più potete dare un’occhiata alla lista provvisoria degli smartphone supportati: non è ancora ufficiale, ma verrà aggiornata non appena OnePlus alzerà il sipario sulla nuova UI.