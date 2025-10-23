OnePlus Ace 6 Turbo sarà il vero campione: 8.000 mAh e prestazioni top!

Il prossimo smartphone di OnePlus (dopo il lancio del nuovo top di gamma) è ancora incerto nel nome, ma sappiamo che si tratterà di un potente Battery Phone con un occhio di riguardo a prestazioni e gaming. Le ultime novità tracciano un profilo ancora più preciso mentre il nome dovrebbe essere OnePlus Ace 6 Turbo.

OnePlus Ace 6 Turbo sarà la vera sorpresa ma ci sarà da attendere ancora: ecco le novità

Ace 6 – Crediti: OnePlus

Fino a questo momento si è parlato di OnePlus Turbo o OnePlus Ace Turbo; in queste ore l’insider Digital Chat Station ha chiarito che lo smartphone non sarà il primo di una nuova serie ma arriverà come modello superiore di Ace 6.

Quindi dovrebbe chiamarsi OnePlus Ace 6 Turbo ed offrire prestazioni particolarmente elevante. L’attuale Ace 6 sarà presentato il 27 ottobre in Cina insieme a OnePlus 15 ed è atteso in versione Global come 15R. Il brand ha confermato sia la presenza dello Snapdragon 8 Elite che si una batteria da ben 7.800 mAh, la più capiente per un telefono OnePlus.

Tuttavia la variante Turbo punterà alle stelle (e oltre) con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria colossale, da 8.000 mAh. Un simile comparto potrebbe far impallidire perfino OnePlus 15 quindi è probabile che ci saranno dei compromessi per equilibrare le cose: ci aspettiamo una doppia fotocamera o al massimo una tripla senza teleobiettivo e l’assenza della ricarica wireless.

Inoltre non mancherebbe uno schermo OLED con risoluzione 1.5K e refresh rate ultrafluido a 165 Hz, proprio come i nuovi modelli in arrivo. Per il periodo d’uscita si guarda al mese di novembre per il mercato cinese: resta da vedere se questa variante troverà spazio anche da noi, ma è improbabile dato che in Occidente OnePlus adotta la politica di un singolo top di gamma.