OnePlus 15R diventa più tangibile: Snapdragon 8 Elite e batteria extra-large

La compagnia cinese ha svelato la data di presentazione del nuovo top di gamma e insieme ad esso ci sarà anche OnePlus Ace 6. Questo nome non dirà niente ad alcuni, ma gli utenti abituati a maneggiare i leak sanno bene cosa vuol dire: il dispositivo dovrebbe arrivare anche da noi, come OnePlus 15R.

OnePlus Ace 6 arriverà insieme al nuovo top di gamma: sarà il nostro OnePlus 15R?

Crediti: OnePlus

L’attuale OnePlus 13 è arrivato in compagnia del modello 13R, flagship killer dotato di caratteristiche di tutto rispetto e pensato per gli utenti che puntano al gradino sotto la fascia premium.

Probabilmente anche la nuova generazione sarà composta da due modelli: l’evento in Cina è fissato per il 27 ottobre e vedrà come protagonisti sia OnePlus 15 che il cugino Ace 6. Dopo un lungo periodo di silenzio finalmente l’azienda ha mostrato qualcosa in più del secondo modello.

Il prossimo smartphone della gamma Ace sarà dotato di uno schermo OLED piatto con tecnologia LTPO, refresh rate a 165 Hz e risoluzione 1.5K. Tra le altre conferme abbiamo la presenza dello Snapdragon 8 Elite (ex chipset di punta) e di una super batteria al silicio-carbonio da 7.800 mAh.

Crediti: OnePlus

Non mancherà la ricarica rapida fino a 120W, il tutto racchiuso in una scocca con perimetro in metallo ed un peso di 213 grammi. Il design ricalca il nuovo stile del modello maggiore: il modulo fotografico è caratterizzato da un look rinnovato.

Ace 6 dovrebbe avere una variante Global, ossia OnePlus 15R: non c’è la certezza assoluta, ma visti i precedenti appare molto plausibile. L’unico dettagli che non ci convince è la batteria: non è da escludere che possa essere ridotta, vista la politica adottata dai brand nel passaggio dai modelli cinesi a quelli internazionali.