OnePlus 15T: il top di gamma compatto tornerà con una mega batteria

Nel futuro del brand cinese ci sono varie novità: si vocifera di un modello Turbo che strizza l’occhio al gaming ma anche di un’aggiunta compatta alla serie. L’esperimento di quest’anno sarebbe stato un successo, tanto da portare ai lavori per il prossimo OnePlus 15T: il top di gamma in formato “mini” arriverà con specifiche da primo della classe e una batteria ancora più potente.

OnePlus 15T sarà la prossima aggiunta alla serie e arriverà con una batteria migliorata

Crediti: Weibo

Le ultime indiscrezioni arrivano dal solito Digital Chat Station, insider cinese spesso affidabile: similmente a OnePlus 13T (e al cugino Global 13s), il prossimo telefono avrà dalla sua uno schermo AMOLED piatto da 6,31″ di diagonale, con risoluzione 1.5K e un lettore d’impronte integrato, stavolta ad ultrasuoni anziché ottico.

L’insider parla di cornici ancora più sottili e ottimizzate, con bordi uguali sui quattro lati del pannello. OnePlus 15T non si farà mancare una scocca impermeabile (IP68) e punterà in alto con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

L’azienda avrebbe deciso di continuare sulla strada del flagship compatto, dotato di dimensioni contenute, un schermo più piccolo rispetto ai 6,78″ di OnePlus 15 e una batteria altrettanto performante.

Non viene specificata la capienza precisa, ma il leaker sostiene che ci sarà un’unità oltre i 7.000 mAh, contro i 6.260 mAh dell’attuale 13T, sempre con tecnologia al silicio-carbonio. Il comparto fotografico dovrebbe includere un ultra-grandangolare, assente sul predecessore (utilizza solo un sensore principale e un tele).

Gli altri rivali compatti

Il lancio di OnePlus 15T sarebbe previsto nella prima metà del 2026 e non sarà l’unico compatto in arrivo. OPPO Find X9s è stato già protagonista di alcune indiscrezioni e da tempo si vocifera della possibilità di vedere un Honor Magic 8 Mini.

La casa di Lei Jun ha già un modello in formato mini, ossia Xiaomi 17 con i suoi 6,3″. Di conseguenza la vera star dei prossimi mesi dovrebbe essere il presunto Xiaomi 17 Air, dispositivo in formato ultrasottile pensato per sfidare iPhone Air e Samsung Galaxy S25 Edge.