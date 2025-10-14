OnePlus 15: specifiche del display ufficiali, c’è una brutta notizia

L’attesa per il OnePlus 15, il prossimo smartphone di punta del marchio cinese, continua a crescere. L’entusiasmo è alimentato dal fatto che sarà uno dei primi dispositivi equipaggiati con il nuovo chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 a essere ampiamente disponibile al di fuori della Cina.

Mentre si attendono conferme sul lancio globale, OnePlus prosegue con la sua strategia di marketing in patria, svelando nuovi dettagli ufficiali sul display del dispositivo. E se da un lato arrivano conferme di importanti miglioramenti, dall’altro emerge un dettaglio che potrebbe far storcere il naso a molti: un downgrade inaspettato.

Il display di OnePlus 15, tra miglioramenti e un inaspettato passo indietro

Crediti: OnePlus

OnePlus ha confermato una serie di upgrade significativi per lo schermo del suo prossimo flagship. Il pannello, prodotto da BOE, vanterà una frequenza di aggiornamento di 165Hz, un valore che lo posiziona ai vertici del settore.

Ma le novità non si fermano qui. L’azienda ha annunciato che la luminosità massima in modalità HBM (High Brightness Mode) sarà superiore del 13% rispetto a quella del OnePlus 13. Contestualmente, il nuovo display sarà più efficiente, con un consumo energetico ridotto del 10% e una longevità aumentata del 30%.

Un’altra innovazione chiave risiede nell’adozione di un co-processore dedicato, il OnePlus 15 utilizzerà infatti un chip specifico per la gestione del pannello, ma questa volta attingerà direttamente dalla casa madre.

Sarà infatti il co-processore OPPO Display P3 a gestire le immagini sullo schermo, garantendo una maggiore fluidità, una riproduzione cromatica più accurata e una stabilità superiore della luminosità.

Anche il design è stato oggetto di affinamenti. Le cornici attorno allo schermo saranno ancora più sottili e, soprattutto, simmetriche su tutti e quattro i lati, con uno spessore di appena 1,15 mm. Infine, per migliorare il comfort visivo in condizioni di scarsa illuminazione, il display sarà in grado di abbassare la sua luminosità minima fino a 1 nit, la metà rispetto al modello precedente.

Occhio alla risoluzione

Nonostante questa carrellata di specifiche positive, c’è un dettaglio cruciale che OnePlus ha omesso nelle sue comunicazioni ufficiali. Secondo le informazioni emerse, il OnePlus 15 subirà un downgrade per quanto riguarda la risoluzione dello schermo, passando dal pannello 2K del suo predecessore a una risoluzione di 1,5K.

Anche le dimensioni subiranno una lieve contrazione, attestandosi a 6,78 pollici. Questa scelta, seppur non drastica, rappresenta un passo indietro rispetto agli standard stabiliti dai modelli precedenti.

La motivazione dietro questa decisione potrebbe essere duplice: da un lato, un pannello a risoluzione inferiore contribuisce a ridurre ulteriormente i consumi energetici, un aspetto che, abbinato alla presunta batteria da ben 7.000mAh con ricarica rapida a 120W, potrebbe garantire un’autonomia record. Dall’altro, potrebbe essere una strategia per contenere i costi di produzione.

Nonostante questo compromesso sul display, il OnePlus 15 si preannuncia come un contendente estremamente agguerrito nella fascia alta del mercato, pronto a sfidare colossi come l’iPhone 17 Pro e la serie Galaxy S26, forte di altre specifiche di rilievo come il presunto teleobiettivo da 50MP e, appunto, una batteria di dimensioni mai viste prima su un flagship del brand.