OnePlus 15: ecco come scatta il nuovo top di gamma

Il lancio di OnePlus 15 è fissato per il 27 ottobre ma nel frattempo l’azienda sta confermando sempre più dettagli. Dopo ricarica e batteria, insieme alle specifiche di Ace 6, arrivano informazioni precise del comparto fotografico. E non finisce qui perché sono stati pubblicati anche i primi sample, che mostrano le capacità della fotocamera alle prese con vari scenari.

Arrivano i primi sample della fotocamera di OnePlus 15

Crediti: OnePlus

Il prossimo OnePlus 15 avrà dalla sua un sensore principale Sony da 50 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare e da un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3.5X e lunghezza focale di 85 mm. Il dispositivo sarà in grado di registrare video Dolby Vision in 4K a 120 fps; inoltre è stato confermato il supporto del sistema di imaging OPPO Lumo.

Quest’ultimo ha debuttato ufficialmente con OPPO Find X8 Ultra, X8s e X8s+ e combina innovazioni hardware e software per migliorare gli scatti. Segnaliamo che di recente OnePlus ha annunciato la sua tecnologia di imaging DetailMax Engine per i mercati Global: probabilmente un rebrand di Lumo, rinominato per non confondere gli utenti.

Intanto ecco i primi scatti effettuati con OnePlus 15: il dispositivo è stato testato in vari scenari, alle prese con soggetti abbastanza difficili. Nel complesso i risultati sembrano più che validi anche se i sample in basso non rendono l’idea: potete scaricare le foto in qualità originale, se siete interessati a guardare più da vicino le capacità del top di gamma.

Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus

L’azienda non ha ancora confermato i sensori a bordo del dispositivo. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe di un modulo principale LYT-700 accompagnato da un ultra-wide da 50 MP (OmniVision OV50D) e il già citato teleobiettivo periscopio da 50 MP (Samsung JN5).

Date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato a OnePlus 15 per scoprire tutti i leak e le conferme fino a questo momento, in attesa dell’evento di lancio di ottobre.