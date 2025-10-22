OnePlus 15, i prezzi trapelati fanno ben sperare

Un’indiscrezione chiave proveniente dal Regno Unito suggerisce un possibile taglio di prezzo di 50 sterline per lo smartphone top di gamma di OnePlus.

Se confermata, si tratterebbe di una mossa in netta controtendenza con il mercato, specialmente alla luce delle specifiche tecniche già confermate, che posizionano il dispositivo come un vero mostro di potenza.

OnePlus 15, prezzo inferiore al modello precedente?

Crediti: OnePlus

Manca ormai solo una settimana al lancio ufficiale in Cina del OnePlus 15, fissato per il 27 ottobre, e l’attesa per il nuovo flagship Android è palpabile. Mentre la stessa OnePlus ha già confermato diverse specifiche di altissimo livello, alimentando le aspettative, una nuova e cruciale indiscrezione fa ben sperare anche per il portafoglio: il prezzo.

In un’industria smartphone dove ogni nuova generazione sembra portare con sé un inevitabile aumento di listino, specialmente nella fascia premium, il OnePlus 15 potrebbe invertire la rotta. A lanciare la notizia è il noto tipster Arsene Lupin, che tramite un post su X ha svelato quello che potrebbe essere il prezzo di lancio nel Regno Unito.

Secondo il leaker, il modello OnePlus 15 nella configurazione da 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione sarà commercializzato a 949 sterline. Il dato assume un’importanza strategica se confrontato con il suo diretto predecessore: il OnePlus 13, nella medesima configurazione, era stato lanciato sul mercato britannico al prezzo consigliato di 999 sterline.

Se questa fuga di notizie si rivelasse accurata, si tratterebbe di una riduzione netta di 50 sterline.

Lupin non ha fornito dettagli sul prezzo del modello base, presumibilmente quello da 256GB. Tuttavia, è possibile fare una speculazione logica: il OnePlus 13 da 256GB aveva un prezzo di lancio di 899 sterline. Se l’azienda decidesse di applicare lo stesso taglio di prezzo a tutta la gamma, il nuovo modello base del OnePlus 15 potrebbe debuttare a 849 sterline.

Un simile “sconto” al lancio sarebbe una notizia estremamente incoraggiante per i consumatori e un chiaro segnale di sfida ai principali concorrenti, come Google e Samsung, che hanno spesso faticato a mantenere stabili i loro listini.

Nessun compromesso

Ciò che rende questa potenziale riduzione di prezzo ancora più sorprendente è la scheda tecnica del dispositivo, che non mostra alcun segno di compromesso. OnePlus ha già confermato ufficialmente che il OnePlus 15 sarà equipaggiato con il chipset di ultima generazione Snapdragon 8 Elite Gen 5, garanzia di prestazioni assolute.

A stupire è soprattutto il comparto batteria: il flagship monterà un’unità da ben 7.300 mAh, una capacità straordinaria che promette un’autonomia da record. Questa sarà supportata da un sistema di ricarica ultra-rapido da 120W via cavo e da 50W in modalità wireless.

Il display non sarà da meno, con un pannello OLED caratterizzato da una frequenza di aggiornamento di 165Hz, che garantirà una fluidità visiva ai vertici della categoria. Anche il comparto fotografico si preannuncia di livello assoluto: il sistema posteriore sarà composto da tre sensori, tutti da 50MP, inclusa una lente periscopica con zoom ottico 3,5x, pensata per scatti a lunga distanza di alta qualità.

OnePlus 15 costerà 50 euro in meno del predecessore?

La domanda che tutti gli appassionati europei e italiani si pongono, alla luce del leak proveniente dal Regno Unito, è se il presunto taglio di 50 sterline si tradurrà in un analogo sconto in euro.

Sebbene il cambio diretto tra le due valute non sia 1:1, nel settore della tecnologia e in particolare degli smartphone i produttori tendono spesso ad applicare una parità di prezzo quasi simbolica. È una strategia di marketing comune vedere un prodotto venduto a 999 dollari negli USA, 999 dollari nel Regno Unito e 999 dollari nell’Eurozona.

Seguendo questa logica, una riduzione di 50 sterline sul listino britannico fa concretamente sperare in una identica riduzione di 50 euro per il mercato italiano e continentale. Se così fosse, presto vedremo arrivare un top di gamma potenziato in ogni comparto offerto a un prezzo inferiore rispetto alla generazione precedente.

Mentre OnePlus continua la sua campagna di piccole ma continue conferme delle specifiche, svelando nuovi dettagli ufficiali in attesa dell’evento cinese, l’attenzione del mercato occidentale è già proiettata al futuro.

Un precedente report indica infatti il 13 novembre come data probabile per il lancio globale. Se quella data fosse confermata, gli utenti internazionali non dovranno attendere il nuovo anno per mettere le mani su un dispositivo che, grazie a specifiche top e un prezzo potenzialmente ribassato, si candida già a essere uno dei più desiderati della stagione.