OnePlus 15 a novembre in Italia: potenza, intelligenza e design

Era nell’aria da diverso tempo ma ora è ufficiale: il nuovo top di gamma del brand è in arrivo, ma ci sarà da attendere fino a novembre. OnePlus 15 ha una data di presentazione e aspettando il debutto iniziamo a scoprire quasi saranno le principali novità del flagship.

OnePlus 15 Global ha una data di presentazione: arriva a novembre, anche in Italia

Crediti: OnePlus, Xiaocha Photo (Weibo)

Il lancio Global di OnePlus 15 è fissato per il 13 novembre, come indicato dalle indiscrezioni precedenti. In occasione del debutto, il brand cinese collabora con DJI offrendo quantità limitate il gimbal Osmo Mobile 7, il compagno ideale per le riprese cinematografiche.

Dal 29 ottobre al 13 novembre, preordinando OnePlus 15 nello store ufficiale con un acconto di 99€ si riceverà uno sconto di 50€. Inoltre i primi 100 acquirenti del giorno del lancio riceveranno il DJI Osmo Mobile 7 oppure un altro regalo esclusivo (OnePlus Watch 3, Watch 3 43 mm, Pad Lite, Buds Pro 3 e altri). Per tutti i dettagli e per effettuare il preordine date un’occhiata alla pagina dell’iniziativa.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: potenza e fluidità di nuova generazione

Oltre alle offerte lancio, la compagnia ha confermato anche le principali novità di OnePlus 15. La prima aggiunta è sicuramente la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, abbinata alla RAM LPDDR5X Ultra+ da 10.667 Mbps nella variante da 16 GB.

OxygenOS 16 con AI personalizzata e integrazione profonda con Google Gemini

Massima fluidità e reattività, ma l’hardware è solo una parte: le novità continuano lato software con OxygenOS 16. La nuova versione dell’interfaccia del brand introduce funzionalità AI avanzate con

interazioni più naturali, strumenti linguistici intelligenti, un’integrazione profonda con l’assistente personale Google Gemini e supporto avanzato all’imaging.

Con Google Gemini è possibile connettersi a Mind Space per recuperare informazioni e agire su dati salvati in precedenza. Inoltre, Plus Mind offre un vero e proprio “secondo cervello” personalizzato e contestualmente intelligente.

DetailMax Engine: fotografia computazionale evoluta per scatti nitidi in ogni condizione

Dopo l’annuncio delle settimane passate, arriva il primo smartphone con DetalMax Engine, il sistema di imaging di OnePlus. Questo integra varie tecnologi per immagini più chiare e realistiche:

Modalità Ultra-Clear 26MP : combina dati da scatti multi-frame da 12MP con un singolo frame ad alta risoluzione da 50MP, ottenendo una foto finale da 26MP con maggiore dettaglio, perfetta per texture complesse come pellicce, fogliame e tessuti, in un formato facilmente condivisibile;

: combina dati da scatti multi-frame da 12MP con un singolo frame ad alta risoluzione da 50MP, ottenendo una foto finale da 26MP con maggiore dettaglio, perfetta per texture complesse come pellicce, fogliame e tessuti, in un formato facilmente condivisibile; Clear Burst : scatta a 10 fotogrammi al secondo (contro i 6 fps di OnePlus 13) per soggetti in rapido movimento. Grazie alla tecnologia dual-exposure anti-blur , cattura esposizioni brevi e lunghe simultaneamente, congelando il movimento senza perdere dettagli;

: scatta a (contro i 6 fps di OnePlus 13) per soggetti in rapido movimento. Grazie alla tecnologia , cattura esposizioni brevi e lunghe simultaneamente, congelando il movimento senza perdere dettagli; Clear Night Engine: in condizioni di scarsa luce, la tecnologia Dual Analog Gain elimina ritardi tra esposizioni, producendo foto notturne più luminose, naturali e con minor rumore, rendendo scene serali e ritratti notturni più realistici.

Design premium in tre colorazioni: Infinite Black, Sand Storm e Ultra Violet

Per concludere, OnePlus 15 arriverà in tre finiture, ognuna caratterizzata da un materiale differente ed un colore elegante:

Infinite Black : retro in vetro opaco premium, elegante e resistente alle impronte;

: retro in vetro opaco premium, elegante e resistente alle impronte; Sand Storm : pannello posteriore in composito di fibra di vetro leggero con cornice in metallo micro-arc ossidato (MAO), 1,3 volte più duro del titanio, per maggiore durabilità senza rinunciare allo stile;

: pannello posteriore in composito di fibra di vetro leggero con cornice in metallo micro-arc ossidato (MAO), 1,3 volte più duro del titanio, per maggiore durabilità senza rinunciare allo stile; Ultra Violet: rivestimento ottico a doppio strato che reagisce alla luce con un suggestivo passaggio dal viola allo zaffiro, per un’estetica moderna e dinamica.

Vi ricordiamo che OnePlus 15 è stato lanciato in Cina di recente: nel nostro approfondimento trovate tutti i dettagli su specifiche e caratteristiche, in attesa dell’uscita in Italia.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.