OnePlus 15, il lancio Global non si farà attendere: spunta una data

Sia la divisione cinese che quella internazionale hanno confermato il debutto di OnePlus 15 in vari mercati, stuzzicando gli appassionati con immagini e teaser. Al momento manca ancora una data di presentazione ufficiale, ma qualcosa inizia a muoversi sotto la superficie: oltre al giorno dell’evento in Cina ora spunta anche una data per la versione Global del top di gamma.
OnePlus 15 Global potrebbe arrivare prima rispetto al predecessore: lancio previsto già a novembre?
Nonostante le anticipazioni, OnePlus non ha ancora svelato il giorno del debutto del suo prossimo flagship. Un’immagine render ufficiale mostra la data del 27 ottobre all’interno della home del dispositivo: difficile che si tratti di un caso ed appare molto probabile che questo sia il fatidico giorno per la Cina.
Per quanto riguarda OnePlus 15 in versione Global, secondo le ultime indiscrezioni non ci sarà da attendere parecchio: il debutto internazionale dovrebbe avvenire poco dopo, il 13 novembre. Questo evento sarebbe destinato a tutti i mercati, con disponibilità subito dopo l’annuncio.
Comunque al momento si tratta di un leak e da parte dell’azienda ci si limita ad un semplice “in arrivo“. La casa di Pete Lau ha già svelato il design del top di gamma, caratterizzato da un nuovo look ed un’elegante colorazione Sand Storm. Immancabile l’ultimo SoC di punta presentato da Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Per saperne di più su OnePlus 15 in attesa dell’annuncio ufficiale, date un’occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak e le conferme fino a questo momento.