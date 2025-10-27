OnePlus 15 rinnova tutto: design, display e fotocamere, per performance stellari | Ufficiale

Il nuovo top di gamma OnePlus 15 è ufficiale in Cina, insieme al dispositivo di fascia alta OnePlus Ace 6. La nuova generazione di punta del brand cinese non è soltanto un’aggiunta alla serie ma un vero e proprio punto di rottura: c’è un nuovo design, il display è stato potenziato e le fotocamere presentano un boost aggiuntivo grazie al tocco di OPPO. Ecco tutte le novità, in attesa del debutto in Italia!

OnePlus 15 e Ace 6 ufficiali in Cina: tutte le novità del top di gamma del momento e del nuovo flagship killer

Crediti: OnePlus

Il nuovo flagship di OnePlus migliora sotto tre aspetti fondamentali: design, display e fotocamere, ma le novità non si fermano qui. Come per gli altri top di gamma di ultima generazione il cuore pulsante dell’esperienza è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5: il SoC di Qualcomm offre performance stellari, con una grande attenzione anche all’AI e alle ottimizzazioni energetiche.

Non poteva mancare una batteria al silicio-carbonio di grandi dimensioni: stavolta si sale da 7.300 mAh, con un potenziamento importante rispetto a OnePlus 13. Inoltre non manca la super ricarica da 120W, insieme a quella wireless (da 50W).

Le migliorie tecniche sono innegabili ma la vera novità è il cambio di design: la fotocamera circolare che ci ha accompagnato per 3 generazioni è sparita, cedendo il posto ad un modulo squadrato. Un cambiamento radicale, che stravolge l’estetica dello smartphone; inoltre dimenticate i bordi curvi dato che ora siamo nell’era degli schermi flat.

Le colorazioni viola e sabbia sono eleganti e stilose, ma la versione nera è il top: la scocca è tinta di un nero assoluto, per un’esperienza dedicata agli amanti del Total Black. Per concludere il discorso design, OnePlus 15 è il primo flagship della serie regolare con il pulsante Plus Key, novità che ha mandato in pensione l’Alert Slider.

L’altra novità radicale riguarda il display: abbiamo già sottolineato dei bordi piatti, ma stavolta lo schermo OLED (BOE X3 da 6,78″) guadagna da tecnologia Ultra-High Refresh. La frequenza di aggiornamento si spinge fino a 165 Hz; la fluidità è elevatissima, specialmente alle prese con i giochi. Non a caso si tratta di una funzione che ha trovato spazio in primis sui Gaming Phone, prima di essere adottata anche dai top di gamma classici. La luminosità da 1 nit è l’ideale contro l’affaticamento degli occhi (in condizioni di luca scarsa). Il pannello è stato valutato A++ da DisplayMate.

Concludiamo la panoramica con il comparto fotografico: ritroviamo tre sensori da 50 MP, la stabilizzazione ottica, un ultra-wide e un teleobiettivo periscopico, quest’ultimo ora con zoom ottico 3.5X e lunghezza focale di 85 mm. OnePlus 15 non è realizzato in collaborazione con Hasselblad: stavolta l’azienda si affida completamente a OPPO Lumo, il sistema di imaging della casa principale.

I sample foto danno un’idea della qualità ma il vero cambiamento avverrà per i mercati Global. OnePlus ha annunciato la tecnologia DetailMax Engine, sistema di imaging proprietario, quasi sicuramente un rebrand occidentale di OPPO Lumo (ma aspettiamo maggiori dettagli per esserne certi).

OnePlus Ace 6

Crediti: OnePlus

Oltre al modello principale c’è spazio anche per OnePlus Ace 6, dispositivo di fascia alta mosso dall’ex chip di punta Snapdragon 8 Elite. Il modello “minore” si presenta come un vero e proprio flagship killer, dotato di tutto l’occorrente: il display è leggermente più ampio rispetto a quello del top di gamma e presenta il refresh rate ultrafluido a 165 Hz.

La batteria si fa più capiente, fino a raggiungere la bellezza di 7.800 mAh con tanto di supporto alla ricarica rapida da 120W. Per mantenere le temperature sempre fresche c’è un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore, mentre lato software non manca ColorOS 16.

Il corpo del dispositivo è certificato contro polvere e liquidi fino a IP69K (anche OnePlus 15) mentre la fotocamera perde un sensore rispetto al modello di punta: niente teleobiettivo, ma un modulo principale da 50 MP ed un ultragrandangolare.

Prezzo in Cina e uscita in Italia

Il prezzo cinese di OnePlus 15 dovrebbe partire da circa 518€ al cambio (16/256 GB), mentre il modello minore Ace 6 da 373€ al cambio attuale (12/512 GB). Nel momento in cui scriviamo l’evento di lancio è ancora in corso, quindi aggiorneremo l’articolo non appena sarà terminato!

Il top di gamma arriverà in Italia nel corso delle prossime settimane, si vocifera del 13 novembre. Per quanto riguarda il dispositivo della famiglia Ace potrebbe trovare spazio da noi come OnePlus 15R; sarebbe un’ottima aggiunta ma per il momento non c’è ancora una conferma da parte della casa cinese.