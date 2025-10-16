OnePlus 15 e Redmi K90 Pro Max si sfideranno… domani!

Due brand rivali, due marchi cinesi e un unico giorno: sia OnePlus che Xiaomi hanno annunciato a sorpresa la data di presentazione dei nuovi top di gamma. OnePlus 15 arriverà domani in Cina e nello stesso momento sarà svelata anche la nuova famiglia Redmi K90, che quest’anno introdurrà la versione Pro Max per la prima volta.

OnePlus 15 e Redmi K90 Pro Max hanno una data di presentazione ed è dietro l’angolo

Crediti: OnePlus, Redmi

Le due compagnie asiatiche hanno svelato il debutto dei nuovi flagship, tutti in arrivo in patria il 17 ottobre: OnePlus 15 arriverà in compagnia di OnePlus Ace 6 (confermato ufficialmente) mentre Redmi K90 Pro Max sarà la novità assoluta della costola di Xiaomi.

Il top di gamma OnePlus arriverà con un nuovo design, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, tanta batteria ed una fotocamera d’eccezione; per la prima volta ci sarà il motore proprietario DetailMax Engine per migliorare foto e video, dopo l’addio ad Hasselblad.

OnePlus Ace 6 dovrebbe posizionarsi subito sotto, con lo Snapdragon 8 Elite, una batteria che potrebbe sfiorare gli 8.000 mAh e non solo.

Redmi K90 Pro Max è il primo modello della serie ad avere la dicitura Max: non è chiaro se ci saranno particolarità come per Xiaomi 17 Pro Max (che monta un mini display sul retro), ma di certo avremo l’ultimo chipset di punta della gamma Snapdragon ed uno schermo AMOLED 2K. Il dispositivo sarà accompagnato da Redmi K90 standard, che dovrebbe montare un teleobiettivo periscopico e lo Snapdragon 8 Elite.