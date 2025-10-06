OnePlus 15: tutti i leak sul prossimo top di gamma

Le indiscrezioni sul prossimo OnePlus 15 continuano senza sosta e abbiamo raccolto per voi tutti i leak trapelati fino a questo momento. Ecco cosa possiamo aspettarci in termini di specifiche e design (e mancheranno delle sorprese): tra le novità, alcune immagini che mostrano ufficialmente il look del top di gamma.

Ultimo aggiornamento: 6 ottobre, nuove indiscrezioni sulla scheda tecnica (fotocamera, display, dettagli vari)

OnePlus 15: tutto quello che sappiamo finora sul prossimo top di gamma del brand cinese

Design e display

Crediti: OnePlus

Prima ancora di parlare del look, i più curiosi avranno sicuramente notato il passaggio da OnePlus 13 alla serie 15. La compagnia ha deciso di saltare una generazione; il motivo è la tetrafobia asiatica, dato che il numero 4 viene considerato di cattivo auspicio. Da qui il passaggio a OnePlus 15, senza passare per la famiglia 14.

In merito al design, assistiamo ad cambio di rotta radicale: niente più fotocamera circolare (in uso da ben 3 generazioni, a partire OnePlus 11), ma un modulo squadrato con angoli arrotondati. Si tratta del medesimo stile del flagship compatto OnePlus 13T (conosciuto come 13s nei mercati Global).

Un insider cinese svela le possibili colorazioni: Black, Purple e una versione Sand Dune, mostrata anche nelle immagini ufficiali. Si vocifera di un colore Absolute Black totalmente nero, caratterizzato da un alto tasso di assorbimento della luce. Il dispositivo è dotato di un frame perimetrale realizzato in un metallo nano-ceramico di grado aerospaziale, più resistente di titanio, acciaio e alluminio (secondo quanto riportato dalla casa cinese).

Crediti: OnePlus

Gli stravolgimenti coinvolgono anche la parte frontale: a questo giro i bordi micro-curvi sono sostituiti da uno schermo OLED piatto, una soluzione BOE X3. Le dimensioni scenderebbero dai 6,82″ attuali a 6,78″ di diagonale con risoluzione 1.5K+ e Ultra-High Refresh fino a 165 Hz (in stile Gaming Phone) con tecnologia LTPO.

A proposito di gaming, il flagship supporta i 165 fps durante i giochi. Infine il pannello sarebbe realizzato con tecnologia LIPO (Low-Injection Pressure Overmolding), che consente di avere cornici ultrasottili su quattro lati: si parla di appena 1,15 mm.

Per la prima volta il top di gamma regolare di OnePlus avrà il nuovo pulsante Plus Key: a partire dai modelli 13T e 13s l’azienda ha rimosso l’iconico Alert Slider in favore di un tasto fisico programmabile. Può essere impostato per cambiare profilo audio, avviare la fotocamera, tradurre testi, iniziare una registrazione o attivare AI Plus Mind, una nuova funzione pensata per salvare, catalogare e recuperare rapidamente le informazioni visualizzate sullo schermo.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Geekbench

Le specifiche tecniche di OnePlus 15 saranno basate sull’ultima soluzione di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il SoC promette prestazioni stellari grazie ai nuovi core proprietari Oryon Gen 3, con tanta attenzione ad AI ed efficienza energetica, senza dimenticare le performance.

OnePlus 15



6.78" BOE X3 1.5K LTPO display (1–165Hz, 1800 nits, Dolby Vision)

SD 8 Elite Gen 5 | LPDDR5X | UFS 4.1

7300mAh + 120W + 50W wireless

Triple 50MP (LYT-700 + 2×JN5, OIS)

IP69, USB 3.2, NFC, dual speakers, massive haptics



Via:https://t.co/4t4qLVvBvq#OnePlus15 #OnePlus https://t.co/PUEp5ZA6Fc pic.twitter.com/MdvZ1JTTEG — Piyush Bhasarkar (@TechKard) October 4, 2025

Tra le altre novità ci sarebbe una batteria al silicio-carbonio ancora più potente: si passerebbe dagli attuali 6.000 mAh a ben 7.300 mAh, con ricarica da 120W (contro i 100W di OP13) e wireless da 50W. Inoltre si vocifera che stavolta potrebbe esserci il supporto alla ricarica magnetica in stile MagSafe, ossia con magneti integrati direttamente sotto la scocca del telefono.

Lato software, di certo OnePlus 15 debutterà con Android 16: l’interfaccia utente per la Cina sarà la ColorOS 16 mentre in occidente avremo OxygenOS 16.

Crediti: OnePlus

Infine il comparto fotografico avrebbe delle sorprese: secondo alcuni ci sarebbe la stessa configurazione di OnePlus 13, ossia 50 + 50 + 50 MP con un sensore principale LYT-700 (dotato di stabilizzazione ottica), ultra-wide e teleobiettivo periscopico. Tuttavia secondo altre voci il teleobiettivo in questione sarebbe un sensore da ben 200 MP.

Crediti: OnePlus

Ci sarebbe poi una novità confermata ufficialmente: la collaborazione con Hasselblad è terminata in favore di un sistema di imaging proprietario. OnePlus ha annunciato la tecnologia DetailMax Engine e quasi sicuramente debutterà insieme al nuovo top di gamma.

OnePlus 15 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 215 grammi

Colorazioni: Absolute Black, Mist Purple, Sand Dune

Certificazione: IP68/IP69

Display interno: OLED BOE X3 LTPO 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel) con refresh rate a 165 Hz, PWM a 4.320 Hz, fino a 1.800 nit, colore a 10 bit, LIPO

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.300 mAh

Ricarica: 120W, wireless 50W, ricarica magnetica

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/?) con LYT-700, OIS, ultra-wide/macro Samsung JN5 e teleobiettivo periscopico Samsung JN5 con OIS | DetailMax Engine

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Tasto Plus Key

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16 (Cina) e OxygenOS 16 (Global)

OnePlus 15R: cosa aspettarsi dal flagship killer della serie

Oltre al top di gamma è atteso anche il nuovo flagship killer OnePlus 15R: verosimilmente si tratterà di un rebrand Global di OnePlus Ace 6, ma come al solito l’ultima parola spetta alla casa cinese.

I leak sul prossimo modello della serie Ace parlano di uno schermo OLED piatto a 165 Hz, un SoC Snapdragon 8 Elite ed una super batteria da 7.000/7.800 mAh con ricarica rapida da 80W o addirittura 120W. Non mancherebbe una scocca impermeabile, forse IP68/IP69 (un salto in avanti rispetto alla certificazione IP65 del predecessore).

OnePlus 15 – Prezzo e uscita

Il nuovo OnePlus 15 sarà annunciato nel corso del mese di ottobre in Cina: non c’è ancora una data ma alcune immagini ufficiali indicano che il 27 ottobre potrebbe essere il fatidico giorno. Il flagship dovrebbe debuttare insieme ai modelli Ace 6 e Ace 6 Pro. Non ci sono ancora dettagli sul prezzo, quindi non resta che attendere che qualche insider affidabile decida di scendere in campo.

In merito all’uscita Global non è da escludere che ci sarà da pazientare: resta da vedere se il debutto avverrà entro fine anno (si vocifera del 13 novembre) oppure se a gennaio 2026.