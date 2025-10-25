One UI 8.5, Samsung prende in prestito un’altra idea da iOS

Mentre Samsung lavora incessabilmente alla prossima major release del suo software, la One UI 8.5, emergono nuovi dettagli su una funzione destinata a risolvere uno dei problemi più sentiti dagli utenti smartphone: la “notification fatigue”, ovvero il sovraccarico di notifiche.

Samsung vi permetterà di dare la priorità alle notifiche che contano

Crediti: SammyGuru

Da un firmware trapelato della One UI 8.5 (build CYJH) e analizzato dal portale specializzato SammyGuru, arriva la conferma di una nuova funzionalità chiamata “Prioritizza notifiche”. La sua implementazione, tuttavia, non può che ricordare da vicino una soluzione analoga presentata da Apple solo pochi mesi fa con l’introduzione di Apple Intelligence.

L’ispirazione sembra quindi provenire da Cupertino. Apple, infatti, ha già introdotto una funzione basata sulla propria intelligenza artificiale, capace di analizzare e far emergere solo gli avvisi ritenuti cruciali per l’utente. Samsung sembra ora pronta a rispondere con una propria versione, integrata nella suite Galaxy AI.

Stando alle prime informazioni e a uno screenshot della nuova impostazione, la funzione di Samsung permetterà al sistema di identificare gli avvisi potenzialmente importanti e di mostrarli “sopra le altre notifiche per assicurarsi di non perderli“. L’obiettivo è chiaro: impedire che messaggi di lavoro urgenti, email critiche o avvisi di sicurezza vengano sepolti sotto un flusso costante di like, aggiornamenti di app e promozioni.

A differenza di un approccio puramente automatico, Samsung sembra intenzionata a lasciare all’utente un controllo granulare. Nella descrizione della funzione si legge infatti che sarà possibile “scegliere se dare priorità alle notifiche per ciascuna app nelle impostazioni di notifica dell’app“.

Questo approccio “per-app” è fondamentale. Un utente potrà, ad esempio, decidere di elevare al massimo livello di priorità tutte le comunicazioni provenienti da Outlook o Slack, garantendo che appaiano sempre in cima all’elenco, indipendentemente dall’ora di ricezione.

Allo stesso tempo, potrà lasciare che le notifiche dei social media o dei giochi seguano il normale flusso cronologico. In questo modo, l’utente sprecherà meno tempo a setacciare una tendina delle notifiche disordinata, concentrandosi immediatamente su ciò che conta.

Un aspetto su cui Samsung pone immediatamente l’accento, come evidenziato nello screenshot, è la privacy. La descrizione della funzione specifica che “Il contenuto delle notifiche viene elaborato sul tuo telefono“.

Questa è una rassicurazione cruciale nell’era dell’intelligenza artificiale. Significa che tutti i dati sensibili contenuti negli avvisi – testi di messaggi privati, anteprime di email, codici di autenticazione – non verranno inviati al cloud o ai server di Samsung per l’elaborazione. Tutta l’analisi per determinare l’importanza di una notifica avverrà “on-device”, sul processore dello smartphone, mitigando così le principali preoccupazioni relative alla riservatezza dei dati personali.

La nuova funzione “Prioritizza notifiche” è attesa come parte integrante della One UI 8.5. Secondo le indiscrezioni, Samsung prevede di lanciare un programma beta per la nuova interfaccia verso la fine di novembre.

Il rilascio stabile e definitivo, tuttavia, è previsto in concomitanza con il lancio della prossima generazione di smartphone flagship, la serie Galaxy S26, attesa sul mercato all’inizio del prossimo anno. Successivamente, l’aggiornamento verrà distribuito ai modelli Samsung Galaxy idonei degli anni precedenti.