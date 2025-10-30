Il tuo caffè diventa un capolavoro con HiBREW, a partire da meno di 100€

Tra uno smartphone e l’altro, non mancano occasioni per la casa anche quando si tratta di prodotti non smart. Geekmall ha dato il via ad una serie di sconti con doppio risparmio, in offerta lampo e con coupon dedicato: si tratta di quattro soluzioni targate HiBREW, brand ormai ampiamente specializzato in macchine del caffè per portare l’aroma del bar a casa tua senza spendere una fortuna!

Geekmall lancia i saldi sulle macchine del caffè HiBREW: 4 occasioni da non perdere, con Coupon e spedizione EU

Crediti: HiBREW

Le macchine del caffè HiBREW sono soluzioni professionali ma caratterizzate da un formato ridotto e poco ingombrante, unito ad una facilità di utilizzo che rendere l’uso adatto anche ai meno esperti. I prezzi partono da 93€ con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei di Geekmall.

Tra le soluzioni in sconto troviamo HiBREW H10B, una macchina caratterizzata da un corpo compatto ma in grado di offrire tutto l’occorrente per un caffè da favola.

La parte superiore ospita uno spazio per riscaldare la tazzina ed è possibile regolare la temperatura sia del caffè che del vapore; la lancia è utile per trasformare il latte in una schiuma densa mentre il manometro posizionato sulla parte frontale permette di visualizzare in tempo reale la pressione. A proposito di quest’ultima H10B offre un’estrazione ad alta pressione a 20 bar, in modo da lavorare in modo uniforme il caffè macinato.

Il modello di punta è HiBREW H10Plus che alza il tiro con maggiori funzionalità e personalizzazioni. Troviamo in promozione anche HiBREW G5, l’ideale per macinare il caffè con la massima efficienza di estrazione, in modo semplice e rapido. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

