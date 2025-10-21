Oakley Meta Vanguard: gli AI glasses ad alte prestazioni ora disponibili in Italia

Meta e Oakley inaugurano l’era degli AI glasses ad alte prestazioni con l’annuncio degli Oakley Meta Vanguard, la nuova linea progettata per offrire un vantaggio competitivo agli atleti. Questa evoluzione della tecnologia sportiva indossabile combina un’estetica audace con innovazioni all’avanguardia, creando un prodotto ideale per gli sport ad alta intensità.

Oakley Meta Vanguard arrivano in Italia: prezzo e dove comprare i nuovi occhiali smart AI sportivi

Crediti: Meta

Progettati con il contributo di atleti di livello mondiale e rigorosamente testati, gli occhiali Vanguard sono stati costruiti per l’azione estrema. Presentano il sistema Three-Point Fit di Oakley per una sensazione sicura e personalizzata, che include naselli sostituibili per una vestibilità su misura, e sono ottimizzati per l’uso con caschi da ciclismo.

La struttura è resistente all’acqua (con classificazione IP67) mentre le lenti integrano la tecnologia Oakley PRIZM, essenziale per bloccare sole, vento e polvere.

L’innovazione si estende alle prestazioni audio e alla batteria: gli Oakley Meta Vanguard dispongono di altoparlanti open-ear sei decibel più potenti rispetto a Oakley Meta HSTN, rendendoli perfetti per ambienti rumorosi o per il ciclismo con vento forte; la durata della batteria offre fino a 9 ore di utilizzo, sufficienti per una maratona, e la custodia di ricarica portatile fornisce 36 ore aggiuntive di carica.

L’integrazione con Garmin, Strava, Apple Health e Health Connect tramite l’app Meta AI permette agli utenti di ottenere aggiornamenti sulle statistiche in tempo reale, come la frequenza cardiaca o il passo.

La funzione di autocapture consente agli occhiali di registrare automaticamente clip video quando vengono raggiunti traguardi chiave di distanza, velocità o elevazione, permettendo all’utente di rimanere concentrato. È possibile sovrapporre metriche prestazionali sui video catturati in risoluzione 3K dalla fotocamera da 12 MP e condividerli su varie piattaforme.

Crediti: Meta

La nuova collezione è disponibile in quattro combinazioni di montatura e lente, sia tramite lo store ufficiale di Meta che nei principali punti vendita di elettronica (come MediaWorld). Il prezzo di ciascun modello è di 549€:

