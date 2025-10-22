nubia Z80 Ultra è ufficiale: tutte le novità, arriva in Italia a novembre!

Il brand cinese ha sfornato il suo top di gamma di ultima generazione, consolidando quando c’era di buono in ambito fotografico e andando a migliorare alcuni aspetti, come batteria e ricarica. nubia Z80 Ultra è un Camera Phone di alto livello ed è pronto al debutto in Italia: aspettando il lancio alle nostre latitudini, ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche e prezzo (in Cina).

nubia Z80 Ultra ufficiale: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Camera Phone

Design e display

Crediti: nubia

Il design di nubia Z80 Ultra mantiene il medesimo stile che contraddistingue la serie: l’enorme modulo occupa tutta la porzione superiore dello schermo, con un look che richiama quello delle macchine fotografiche tradizionali. Rispetto al precedente Z70 Ultra la posizione dei sensori è stata ripensata, ma l’atmosfera resta invariata.

La parte frontale continua la tradizione con una fotocamera sotto il display: in questo modo il pannello – un’unità BOE X10 – risulta completamente pulito, senza notch o foro. Le dimensioni sono di 6,85″ di diagonale, con risoluzione 1.5K e refresh rate elevato, fino a 144 Hz.

Immancabile il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni, così come la resistenza ad acqua e polvere IP69. Lungo il dorso del top di gamma è presente anche un pulsante fisico per la fotocamera.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: nubia

Dal punto di vista tecnico nubia Z80 Ultra non offre sorprese ed è positivo: il cuore del flagship è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, ultimo chipset di punta lanciato da Qualcomm. Ci sono memorie RAM LPDDR5X fino a 16 GB e fino a 1 TB di storage di tipo UFS 4.1.

L’autonomia è garantita da una batteria extra-large da 7.200 mAh con il supporto alla ricarica da 90W e quella wireless fino a 80W. Un balzo in avanti notevole, vista l’unità da 6.150 mAh del predecessore, tra l’altro sprovvisto della ricarica senza fili.

Crediti: nubia

Il pezzo forte è sicuramente il comparto fotografico: nubia Z80 Ultra continua la tradizione dei Camera Phone della serie, offrendo un pacchetto completo e ad altre performance. Il sensore principale è un OmniVision LightMaster 990 da 50 MP da 1/1,3″ (contro la soluzione da 1/1,56″ di Z70 Ultra) con stabilizzazione ottica e apertura f/1.5.

Le dimensioni del sensore, la lunghezza focale di 35 mm (ormai consuetudine per i flagship Nubia) e l’apertura ampia vanno a sostituire il modulo con apertura variabile del predecessore. C’è un ultra-grandangolare con FOV di 120° e – per concludere – un teleobiettivo periscopico/macro da 64 MP.

Crediti: nubia Crediti: nubia

L’azienda ha lanciato anche un kit fotografico dedicato allo smartphone con impugnatura da macchina fotografica, pulsante di scatto, vari controlli e la possibilità di agganciare un obiettivo esterno da 67 mm.

nubia Z80 Ultra – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 164,5 x 77,2 x 8,6 mm, 227 grammi

Colorazioni: Phantom Black, Glacial White, Starry Night Collector’s Edition, Luo Tianyi Edition

Certificazione: IP68/IP69

Display interno: Flat AMOLED BOE X10 da 6,85″ 1.5K (2.688 x 1.216 pixel) con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 3.000 Hz, colore a 10 bit, PWM Dimming a 2.592 Hz e luminosità di picco a 2.000 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.200 mAh

Ricarica: 90W, wireless 80W

Fotocamera: tripla da 50 + 50 + 64 MP (f/1.5-1.8-2.4) con OmniVision LightMaster 990 da 1/1,3″, OIS, lunghezza focale di 35 mm, ultra-wide 120° e teleobiettivo periscopico/macro OV64B + tecnologia di imaging NeoVision

Selfie camera: 16 MP (f/2.0), sotto il display

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, pulsante Fotocamera, comunicazione satellitare opzionale

Sistema operativo: Android 16 con Nebula AIOS

Quanto costa nubia Z80 Ultra – Prezzo e uscita in Cina, aspettando il lancio in Italia

Crediti: nubia

La presentazione di nubia Z80 Ultra è avvenuta il 22 ottobre in Cina, nelle colorazioni Phantom Black e Glacial White. C’è anche la variante Starry Night Collector’s Edition dedicata alla Notte stellata, celebre opera di Van Gogh: la cover posteriore presenta un design rinnovato, che richiama il dipinto del pittore olandese. Infine è presente anche la versione Luo Tianyi Edition, dedicata alla celebre idol virtuale cinese.

Il prezzo di partenza è di circa 605€ al cambio (4.999 CNY) per la versione da 12/512 GB, fino ad un massimo di 5.699 CNY (intorno ai 690€) per il modello da 16 GB e 1 TB.

Il top di gamma è in arrivo in Italia: l’appuntamento è fissato per il 6 novembre ed è possibile tramite il sito ufficiale per ottenere oltre 20€ di sconto, premi e partecipare ad altre iniziative promozionali.