nubia Z80 Ultra ha una data e sarà anche in versione Van Gogh

Il nuovo Camera Phone di nubia ha una data di presentazione: l’appuntamento con il suo smartphone da gaming della famiglia REDMAGIC è atteso per il 17 ottobre mentre pochi giorni dopo sarà annunciato nubia Z80 Ultra. Eccolo nelle prime immagini, anche della spettacolare versione a tema Van Gogh.

nubia Z80 Ultra nelle prime immagini: come cambia rispetto al precedente top di gamma

Z70 Ultra – Crediti: nubia

Le immagini dedicate al top di gamma mostrano un design in parte ridisegnato, ma l’atmosfera generale resta la stessa. In alto potete vedere l’attuale Z70 Ultra, mentre in basso ci sono le tre colorazioni del prossimo nubia Z80 Ultra.

Il modulo fotografico cambia leggermente look ma continua ad essere fortemente ispirato alle macchine fotografiche. Frontalmente abbiamo ancora una volta un ampio schermo, dotato di una selfie camera sotto il display.

Crediti: nubia

In merito alle specifiche, il nuovo nubia sarà mosso dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm mentre per l’autonomia si vocifera di una super batteria da 7.200 mAh, con ricarica da 90W e wireless. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, frutto dei leak finora e di alcune conferme.

Dimensioni e peso: 7,8 mm, 225 grammi

Colorazioni: Phantom Black, Glacial White, Starry Night Collector’s Edition

Certificazione: IP68/IP69

Display interno: Flat AMOLED da 6,85″ 1.5K (2.688 x 1.216 pixel) con refresh rate a 144 Hz, colore a 10 bit, PWM Dimming e luminosità di picco elevata

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: LPDDR5X

Storage: UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 7.200 mAh

Ricarica: 90W, wireless

Fotocamera: tripla da 50 + 50 + 64 MP con OIS, lunghezza focale di 35 mm, ultra-wide e teleobiettivo periscopico OV64B + tecnologia di imaging NeoVision

Selfie camera: 16 MP (f/2.0), sotto il display

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, pulsante Fotocamera, comunicazione satellitare opzionale

Sistema operativo: Android 16 con Nebula AIOS

La data di presentazione è ufficiale: sarà anche in versione Van Gogh

Crediti: nubia

La data di presentazione di nubia Z80 Ultra è fissata per il 22 ottobre in Cina mentre per la versione Global non ci sono ancora dettagli. Oltre alle classiche versioni Black e White ci sarà anche una variante dedicata alla Notte stellata, celebre opera di Van Gogh.

È una tradizione di nubia: tutti gli ultimi top di gamma presentano questa particolare edizione da collezione. Le specifiche del telefono, solitamente, non hanno differenze con gli altri colori; tuttavia la scocca cambia radicalmente, richiamando il dipinto del pittore olandese.