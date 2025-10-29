Nothing Phone (3a) Lite ufficiale in Italia: un design iconico, alla portata di tutti

Dopo il suo primo flagship e i due mid-range della gamma, la casa di Carl Pei presenta Nothing Phone (3a) Lite, ora disponibile in Italia. La fascia entry level guadagna stile e prestazioni, con un design iconico ed una scheda tecnica affidabile: ecco tutte le novità e il prezzo alle nostre latitudini!

Nothing Phone (3a) Lite ufficiale in Italia: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Il punto di forza del nuovo modello del brand è sicuramente lo stile: Phone (3a) Lite reinterpreta il caratteristico design trasparente Nothing in una versione più sobria ma altrettanto riconoscibile. Racchiuso in un corpo in vetro con telaio in alluminio, si distingue per le texture ricercate, la sensazione di equilibrio e la cura dei dettagli che lo elevano al di sopra della media nella fascia entry-level.

Lo smartphone introduce introduce Glyph Light, una versione alternativa della celebre interfaccia luminosa Nothing. È possibile personalizzare le sequenze luminose della luce LED posteriore per chiamate e contatti, abbinando il tutto alle suonerie del brand.

Proprio come i fratelli maggiori anche Phone (3a) Lite è dotato del tasto Essential Key e di Essential Space, che sfrutta l’intelligenza artificiale per organizzare note, idee e contenuti multimediali. Il telefono arriva con Nothing OS 3.5 basato su Android 15 mentre l’aggiornamento a Nothing OS 4.0 è previsto per inizio 2026.

Tra le altre caratteristiche abbiamo uno schermo AMOLED da 6,77″ con luminosità di picco fino a 3.000 nit, il chipset Dimensity 7300 Pro e 5.000 mAh di batteria con ricarica rapida da 33W. Il comparto fotografico è capeggiato da un sensore Samsung da 50 MP potenziato dal motore

TrueLens Engine 4.0.

Il nuovo Nothing Phone (3a) Lite è arrivato in Italia ed è acquistabile tramite lo store ufficiale del brand; il telefono è disponibile nelle colorazioni bianco e nero, nelle configurazioni da 8/128 GB e 8/256 GB al prezzo di 249€ e 279€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Nothing Phone (3a) Lite – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 164 x 78 x 8,3 mm, 199 grammi

Colorazioni: Black, White

Certificazione: IP54

Display: Flat AMOLED 6,77″ Full HD (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 1.000 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, profondità colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz e protezione Panda Glass

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 7300 Pro, 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G615 MP2

RAM: 8 GB LPDDR5X

Storage: 128/256 GB UFS 2.2 espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria: 5.000 mAh

Ricarica: 33W, inversa 5W

Fotocamera: tripla 50 + 8 + 2 MP (f/1.88-2.2-2.4) con ultra-wide 119.5° e macro

Selfie camera: 16 MP (f/2.45)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, luce LED posteriore

Sistema operativo: Android 15 con Nothing OS 3.5

