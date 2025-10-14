Nothing non ha ancora finito con questa serie: Phone (3a) Lite in arrivo

Nei mesi passati si vociferava dell’esistenza di Nothing Phone (3a) Lite, una nuova aggiunta alla serie che andrebbe a diversificare ulteriormente la sua linea di prodotti. Ora arriva qualche dettaglio in più ed è probabile che non manchi molto al suo debutto sui mercati internazionali (compreso il nostro).

Nothing Phone (3a) Lite: spuntano i primi dettagli sulla prossima aggiorna alla serie di mid-range

Crediti: Nothing

Le ultime novità sono poche aggiunte ma “confermano” nuovamente l’esistenza del telefono. Purtroppo non ci sono dettagli sulle specifiche tecniche e mancano immagini: di certo avremo ancora una volta il classico design del brand, con una scocca semi-trasparente e le luci LED posteriori dell’interfaccia Glyph, proprio come Phone (3a) e (3a) Pro.

Nothing Phone (3a) Lite dovrebbe debuttare in un’unica configurazione da 8/128 GB, nelle colorazioni Black o White. Il lancio Global sarebbe in programma entro fine anno, quindi nel corso dei mesi di novembre o dicembre. Comunque la fonte non esclude che possano esserci altri tagli di memoria e colorazioni in base al mercato.

Sfortunatamente le indiscrezioni terminano qui ma possiamo fare un’ipotesi. Phone (3a) è stato lanciato in Italia a partire da 349€ (8/128 GB). Di conseguenza la versione Lite non potrà che arrivare ad un prezzo inferiore rispetto a questo. Nel frattempo, Nothing guarda anche al futuro con la serie Phone (4a), come emerso di recente.

Nothing Phone (3a) 128 GB - Handy mit Essential Space, 50-MP-Hauptkamera, 32-MP-Frontkamera, 30-facher Ultra-Zoom, 8 GB RAM, Langer Akkulaufzeit und 6,77... 349,00€ Compra Ora Amazon.it Nothing Phone (3a) Pro 256 GB - smartphone con fotocamera con periscopio da 50 MP, Ultra zoom 60x, ricarica rapida a 50W e 6.77" Display AMOLED flessibile... 479,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 14/10/2025 09:03

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.