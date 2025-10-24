Nothing Phone (3a) Lite su Geekbench: i benchmark anticipano le specifiche

L’attuale serie di fascia media di Nothing si arricchirà con un nuovo modello ed ora le voci diventano più tangibili. Stavolta Nothing Phone (3a) Lite è stato avvistato nei primi benchmark: i risultati su Geekbench offrono una breve panoramica delle performance, ma soprattutto svelano parte delle specifiche del prossimo smartphone della famiglia.

Nothing Phone (3a) Lite nei primi benchmark: svelato il chipset che muoverà il prossimo mid-range

Crediti: Geekbench

Il telefono è comparso su Geekbench con la sigla A001T: non è presente il nome commerciale ma l’ipotesi più plausibile è che si tratti proprio di Nothing Phone (3a) Lite. Il terminale ha totalizzato 1.003 punti in single-core e 2.925 punti in multi-core, grazie all’apporto del Dimensity 7300 di MediaTek.

Parliamo di un chipset lanciato lo scorso anno, realizzato a 4 nm da TSMC e dotato di una configurazione 4 + 4 con Cortex-A78 a 2,5 GHz e Cortex-A55 a 2 GHz, con una GPU Mali-G615 MP2. I fratelli maggiori Phone (3a) e (3a) Pro sono dotati del SoC Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm.

Dai benchmark emerge la presenza di 8 GB di RAM e di Android 15 lato software. Secondo le precedenti indiscrezioni ci sarebbe un’unica configurazione da 8/128 GB con colorazioni Black o White. Il lancio dovrebbe avvenire entro fine anno ed è probabile che anche il modello Lite sia dotato dell’interfaccia Glyph, il sistema di luci LED posteriori tipico del brand.