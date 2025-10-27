Nothing Phone (3a) Lite nel primo teaser: uscirà tra pochissimo

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi ora la compagnia di Carl Pei ha confermato ufficialmente l’esistenza del suo nuovo mid-range. Nothing Phone (3a) Lite arriverà ad ottobre, tra una manciata di giorni: ecco il primo teaser, insieme ad una valanga di leak che anticipano sia il design che le specifiche.

Nothing Phone (3a) Lite: ufficiale la data di presentazione del nuovo modello della serie

Crediti: Nothing

La data di presentazione del prossimo Nothing è fissata per il 29 ottobre: il primo teaser si limita a mostrare la parte inferiore della scocca (completamente bianca), caratterizzata dal solito look tipico del brand ed una luce LED pulsante.

Il dispositivo non dovrebbe montare l’interfaccia Glyph di Phone (3a) e (3a) Pro, ossia il sistema di luci LED personalizzabili presente fin dal primissimo modello del brand.

Cosa aspettarsi dal nuovo smartphone: i leak finora

Nothing phone 3a (lite)

-6.77" 120hz fhd+ AMOLED LTPS display

-Dimensity 7300 pro

-5000mAh battery, 33W charge

-32mp front

-50mp main + 50mp UW, 4k@30

-NothingOS 3.5,3+4 years OS

-no glyphs

-LPDDR5X UFS 2.2

-Gorilla glass 5 f&b, IP64



COLOR:WHITE, BLACK



-8/128 ₹21,999,23,999 pic.twitter.com/2k713O33xv — Shoeb (@shoeb_091) October 26, 2025

Al momento l’azienda non ha ancora svelato il design di Nothing Phone (3a) Lite; intanto sul social X sono già presenti alcune immagini presunte, che mostrerebbero il dispositivo nelle colorazioni Black e White, e con una doppia fotocamera orizzontale. Il look ricorda quello di Phone (3a) base.

Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica: si tratta delle specifiche leak, quindi da prendere con cautela fino all’uscita dello smartphone. Secondo le indiscrezioni in prezzo indiano sarebbe intorno ai 214/233€ al cambio attuale (ossia 21.999/23.999 rupie).