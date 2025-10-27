Nothing Phone (3a) Lite nel primo teaser: uscirà tra pochissimo

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi ora la compagnia di Carl Pei ha confermato ufficialmente l’esistenza del suo nuovo mid-range. Nothing Phone (3a) Lite arriverà ad ottobre, tra una manciata di giorni: ecco il primo teaser, insieme ad una valanga di leak che anticipano sia il design che le specifiche.
Nothing Phone (3a) Lite: ufficiale la data di presentazione del nuovo modello della serie
La data di presentazione del prossimo Nothing è fissata per il 29 ottobre: il primo teaser si limita a mostrare la parte inferiore della scocca (completamente bianca), caratterizzata dal solito look tipico del brand ed una luce LED pulsante.
Il dispositivo non dovrebbe montare l’interfaccia Glyph di Phone (3a) e (3a) Pro, ossia il sistema di luci LED personalizzabili presente fin dal primissimo modello del brand.
Cosa aspettarsi dal nuovo smartphone: i leak finora
Al momento l’azienda non ha ancora svelato il design di Nothing Phone (3a) Lite; intanto sul social X sono già presenti alcune immagini presunte, che mostrerebbero il dispositivo nelle colorazioni Black e White, e con una doppia fotocamera orizzontale. Il look ricorda quello di Phone (3a) base.
Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica: si tratta delle specifiche leak, quindi da prendere con cautela fino all’uscita dello smartphone. Secondo le indiscrezioni in prezzo indiano sarebbe intorno ai 214/233€ al cambio attuale (ossia 21.999/23.999 rupie).
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: Black, White
- Certificazione: IP64
- Display: Flat AMOLED 6,77″ Full HD (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 1.000 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, profondità colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass 5
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 7300 Pro, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78
- 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G615 MP2
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- Storage: 128 GB UFS 2.2 non espandibile
- Batteria: 5.000 mAh
- Ricarica: 33W
- Fotocamera: doppia 50 + 50 MP (f/?) con ultra-wide
- Selfie camera: 32 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, luce LED posteriore
- Sistema operativo: Android 15 con Nothing OS 3.5