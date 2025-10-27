Nothing OS 4.0 cambia le cose: ci saranno app di terze parti preinstallate

Nei giorni scorsi è salita agli onori della cronaca la nuova funzione Lock Glimpse di Nothing OS 4.0. Si tratta di una novità che riguarda gli sfondi della schermata di blocco, i quali vengono “arricchiti” con la pubblicità. Un precedente pericoloso ma per il momento la feature può essere disattivata tramite l’apposita opzione.
Tuttavia non si tratterà di una novità limitata alla beta, ma di un vero e proprio cambio di rotta da parte di Nothing: con l’Open Beta di Nothing OS 4.0 per la serie Phone (3a) arrivano anche le app di terze parti preinstallate.
Nothing OS 4.0 apre ai bloatware e agli annunci nella schermata di blocco
Nel comunicato ufficiale si parla di esplorare modelli di fatturato sostenibili, per garantire prezzi ottimali per i prodotti del brand, sopratutto per quanto riguarda la fascia media e bassa.
Infatti questa nuova aggiunta da parte della casa di Carl Pei non riguarderà i top di gamma (almeno per ora) ma dispositivi non di punta selezionati. In base a quanto riportato nel comunicato, l’azienda inizierà ad introdurre app e servizi di terze parti in linea con l’esperienza di Nothing OS, quindi si tratterà di una serie di contenuti accuratamente selezionati.
In linea generale pare che si tratterà di applicazioni comuni, come nel caso di Instagram. La nuova politica di Nothing sarà basata su tre punti:
- App di terze parti in quantità limitate e facili da rimuovere;
- Chiarezza su cosa è preinstallato e perché;
- Pieno controllo delle funzionalità come Lock Glimpse.
Ora la palla passa nelle mani degli utenti: la compagnia ha fatto la sua mossa con tanto di un comunicato ufficiale, specificando le motivazioni, i dispositivi interessanti e con una certa trasparenza nella sua politica dei bloatware. Cosa ne pensate di questo cambio di rotta?