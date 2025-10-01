Come provare Nothing OS 4.0 Open Beta: novità e smartphone supportati

Come anticipato dalla stessa casa di Carl Pei, l’azienda ha dato il via al rilascio di Nothing OS 4.0 in versione Open Beta. Gli utenti più curiosi possono provare in anteprima la nuova incarnazione dell’UI del brand, prima del rilascio stabile per tutti: ecco quali sono gli smartphone compatibili e come fare per installare il nuovo software.
Nothing OS 4.0 Open Beta: come provare in anteprima la nuova versione dell’UI su base Android 16
Con Nothing OS 4.0 arriva una aggiornamento sostanziale con tante novità: il design si fa più minimale ed essenziale, ma non mancano nuove funzioni. Il software è basato su Android 16, ultima versione dell’OS del robottino verde. La prima Open Beta è disponibile per i seguenti smartphone, con a bordo l’ultima versione software disponibile:
- Nothing Phone (3): Metroid-V3.5-250911-2112
- Nothing Phone (2): Pong-V3.2-250917-1451
- Nothing Phone (2a): Pacman-V3.2-250904-1648
- Nothing Phone (2a) Plus: PacmanPro-V3.2-250904-1704
Per partecipare al programma beta basta seguire questi semplici passaggi:
- Scarica il file Beta Updates Hub .apk e installalo dalla cartella Download;
- Vai su Impostazioni > Sistema > Nothing Beta Hub;
- Tocca Unisciti alla Beta per registrati e poi procedi con l’aggiornamento.
Come effettuare il rollback
È possibile ritornare alla versione precedente, Nothing OS 3.5, semplicemente istallando uno dei seguenti pacchetti:
Dopo aver scaricato il pacchetto per il tuo smartphone non devi far altro che seguire questi passaggi:
- Vai su Impostazioni > Sistema > Nothing Beta Hub;
- Tocca Importa File e seleziona il pacchetto;
- Segui le istruzioni a schermi.
Se viene visualizzato un errore, basta creare una cartella denominata
Documenti nella memoria interna e riprovare. Segnaliamo che il rollback ripristinerà le impostazioni di fabbrica del dispositivo e cancellerà tutti i dati, quindi è consigliato eseguire il backup prima di procedere.
Altri smartphone supportati
La compagnia di Carl Pei ha confermato che la Open Beta arriverà anche per Nothing Phone (3a) e (3a) Pro nel corso del mese di ottobre. Per ora manca ancora una data ma vi aggiorneremo non appena sarà disponibile.
Changelog ufficiale Nothing OS 4.0 Open Beta
- Visualizzazione pop-up con due icone mobili per un passaggio più rapido
- Due nuovi quadranti dell’orologio nella schermata di blocco
- Supporto per i riquadri delle Impostazioni rapide 2×2
- Modalità Extra Dark (Impostazioni > Schermo > Tema scuro > Modalità Extra Dark)
- Essential Apps, per creare widget IA e condividerli in Playground insieme ai preset della fotocamera e ai profili EQ
- Solo Phone (3): dashboard di utilizzo dell’IA in Essential Space, miglioramenti generali e correzioni di bug, aumento delle prestazioni della schermata di blocco e AOD, comportamento della luminosità ottimizzato, stabilità della fotocamera migliorata, stabilità e compatibilità Bluetooth migliorate, connettività Wi-Fi e stabilità di rete più potenti e miglioramenti della stabilità generale del sistema
- Solo Phone (2), (2a), (2a) Plus: preset della fotocamera “Stretch”, creato con il fotografo Jordan Hemingway, che migliora le foto con ombre intense e luci estese direttamente dall’app Fotocamera. Inoltre, l’aggiornamento introduce l’ottimizzazione delle app a livello di sistema per migliorare la velocità di avvio, disponibile in Impostazioni > App > Ottimizzazione app.