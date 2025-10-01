Come provare Nothing OS 4.0 Open Beta: novità e smartphone supportati

Come anticipato dalla stessa casa di Carl Pei, l’azienda ha dato il via al rilascio di Nothing OS 4.0 in versione Open Beta. Gli utenti più curiosi possono provare in anteprima la nuova incarnazione dell’UI del brand, prima del rilascio stabile per tutti: ecco quali sono gli smartphone compatibili e come fare per installare il nuovo software.

Nothing OS 4.0 Open Beta: come provare in anteprima la nuova versione dell’UI su base Android 16

Crediti: Nothing

Con Nothing OS 4.0 arriva una aggiornamento sostanziale con tante novità: il design si fa più minimale ed essenziale, ma non mancano nuove funzioni. Il software è basato su Android 16, ultima versione dell’OS del robottino verde. La prima Open Beta è disponibile per i seguenti smartphone, con a bordo l’ultima versione software disponibile:

Nothing Phone (3) : Metroid-V3.5-250911-2112

: Metroid-V3.5-250911-2112 Nothing Phone (2) : Pong-V3.2-250917-1451

: Pong-V3.2-250917-1451 Nothing Phone (2a) : Pacman-V3.2-250904-1648

: Pacman-V3.2-250904-1648 Nothing Phone (2a) Plus: PacmanPro-V3.2-250904-1704

Per partecipare al programma beta basta seguire questi semplici passaggi:

Scarica il file Beta Updates Hub .apk e installalo dalla cartella Download;

Vai su Impostazioni > Sistema > Nothing Beta Hub;

Tocca Unisciti alla Beta per registrati e poi procedi con l’aggiornamento.

Come effettuare il rollback

È possibile ritornare alla versione precedente, Nothing OS 3.5, semplicemente istallando uno dei seguenti pacchetti:

Dopo aver scaricato il pacchetto per il tuo smartphone non devi far altro che seguire questi passaggi:

Vai su Impostazioni > Sistema > Nothing Beta Hub;

Tocca Importa File e seleziona il pacchetto;

Segui le istruzioni a schermi.

Se viene visualizzato un errore, basta creare una cartella denominata

Documenti nella memoria interna e riprovare. Segnaliamo che il rollback ripristinerà le impostazioni di fabbrica del dispositivo e cancellerà tutti i dati, quindi è consigliato eseguire il backup prima di procedere.

Altri smartphone supportati

La compagnia di Carl Pei ha confermato che la Open Beta arriverà anche per Nothing Phone (3a) e (3a) Pro nel corso del mese di ottobre. Per ora manca ancora una data ma vi aggiorneremo non appena sarà disponibile.

Changelog ufficiale Nothing OS 4.0 Open Beta