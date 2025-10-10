Lo smartphone dei sogni di Nothing costa 1.800$ e arriva dal futuro

Il 2025 è l’anno del passaggio di Nothing dalla fascia medio-alta a quella premium con il lancio di Phone (3), proposto al prezzo di partenza di 849€. Un dispositivo dal look unico nel suo genere, con uno stile polarizzante ed un mini schermo Glyph Matrix che sostituisce le luci posteriori tipiche del brand.

Il capo di Nothing e MrWhoseTheBoss hanno immaginato lo smartphone dei sogni: dal design ai vari componenti, compresi i materiali, tutto pensato senza freni dato che non si tratta di un prodotto da realizzare e vendere.

Nothing ha immaginato il suo “dream phone” e il risultato è uno smartphone futuristico da 1.800$

Crediti: Nothing x MrWhoseTheBoss (YouTube)

Questo smartphone nasce dalla collaborazione tra Nothing e il noto YouTuber Arun Maini (MrWhoseTheBoss): ci sono sia le specifiche che il design, chiaramente sotto forma di render dato che il telefono non vedrà mai la luce.

Crediti: Nothing x MrWhoseTheBoss (YouTube)

In termini di scheda tecnica, il dream phone di Nothing è mosso dallo Snapragon 8 Elite Gen 5, monta uno schermo OLED ed è equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh. Immancabile un comparto fotografico da primo della classe, con un quartetto di sensori comprensivo di ultra-wide e teleobiettivo con zoom ottico 10X.

Il vero colpo di scena è il design: lo stile dello smartphone si distacca dal tocco minimale di Nothing per abbracciare un look più futuristico. Del brand di Carl Pei resta l’estetica posteriore caratterizzata da una scocca semi-trasparente. Il device è più squadrato dei modelli del brand e il modulo fotografico è ispirato alla fascia di Pixel 6.

Crediti: Nothing x MrWhoseTheBoss (YouTube)

La struttura è composta da materiali pregiati, come la scocca in titanio e pannelli in vetro zaffiro sia fronte che retro. C’è anche un listino che mostra i prezzi dei vari elementi, con una cifra finale che si aggira intorno ai 1.100$. Tuttavia con i costi di produzione, il marketing, il margine di profitto e quant’alto il prezzo sale fino a 1.800$ per l’utente.

Che ve ne parte dello smartphone dei sogni di Nothing? Meglio uno dei soliti oppure questo modello futuristico?