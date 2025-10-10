Lo smartphone dei sogni di Nothing costa 1.800$ e arriva dal futuro

Il 2025 è l’anno del passaggio di Nothing dalla fascia medio-alta a quella premium con il lancio di Phone (3), proposto al prezzo di partenza di 849€. Un dispositivo dal look unico nel suo genere, con uno stile polarizzante ed un mini schermo Glyph Matrix che sostituisce le luci posteriori tipiche del brand.
Il capo di Nothing e MrWhoseTheBoss hanno immaginato lo smartphone dei sogni: dal design ai vari componenti, compresi i materiali, tutto pensato senza freni dato che non si tratta di un prodotto da realizzare e vendere.
Nothing ha immaginato il suo “dream phone” e il risultato è uno smartphone futuristico da 1.800$
Questo smartphone nasce dalla collaborazione tra Nothing e il noto YouTuber Arun Maini (MrWhoseTheBoss): ci sono sia le specifiche che il design, chiaramente sotto forma di render dato che il telefono non vedrà mai la luce.
In termini di scheda tecnica, il dream phone di Nothing è mosso dallo Snapragon 8 Elite Gen 5, monta uno schermo OLED ed è equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh. Immancabile un comparto fotografico da primo della classe, con un quartetto di sensori comprensivo di ultra-wide e teleobiettivo con zoom ottico 10X.
Il vero colpo di scena è il design: lo stile dello smartphone si distacca dal tocco minimale di Nothing per abbracciare un look più futuristico. Del brand di Carl Pei resta l’estetica posteriore caratterizzata da una scocca semi-trasparente. Il device è più squadrato dei modelli del brand e il modulo fotografico è ispirato alla fascia di Pixel 6.
La struttura è composta da materiali pregiati, come la scocca in titanio e pannelli in vetro zaffiro sia fronte che retro. C’è anche un listino che mostra i prezzi dei vari elementi, con una cifra finale che si aggira intorno ai 1.100$. Tuttavia con i costi di produzione, il marketing, il margine di profitto e quant’alto il prezzo sale fino a 1.800$ per l’utente.
Che ve ne parte dello smartphone dei sogni di Nothing? Meglio uno dei soliti oppure questo modello futuristico?