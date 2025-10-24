Narwal Freo Z10 Ultra è il robot premium da 1.299€, ma ora costa la metà!

Narwal ha annunciato le offerte di ottobre dedicate al suo robot di punta Freo Z10 Ultra. L’innovativo dispositivo 2 in 1 per la pulizia domestica combina aspirazione e lavaggio intelligente in un’unica soluzione e ora diventa ancora più conveniente. Durante il periodo promozionale il robottino costa la metà: il prezzo scende a 1.299€ a 649€, un vero affare che ti permette di mettere le mani sull’alleato definitivo per la cura dei pavimenti!

Narwal Freo Z10 Ultra scende a metà prezzo: approfitta dello sconto fino al 50%, sul sito ufficiale e Amazon

Con Narwal Freo Z10 Ultra la cura dei pavimenti diventa un gioco da ragazzi: il robot aspirapolvere premium è dotato di un sistema di navigazione intelligente, supportato da due telecamere e sensori LiDAR per una mappatura 3D precisa e un riconoscimento degli ostacoli istantaneo.

La sua potente aspirazione da 18.000 PA e il sistema di lavaggio con mocio estensibile a forma di triangolo garantiscono una pulizia profonda, raggiungendo con precisione anche i bordi. Il robot gestisce in autonomia l’aspirazione, il lavaggio e l’autopulizia dei panni. Tra le sue funzionalità c’è la possibilità di utilizzarlo come videocamera di sorveglianza mobile tramite l’app per smartphone.

Il robot premium Narwal Freo Z10 Ultra è in sconto nello store ufficiale a 649€, con un risparmio del 50%: per ottenere il prezzo indicato basta inserire il prodotto nel carrello e riscattare il coupon “CX1090750” prima di procedere con l’acquisto. Inoltre è possibile selezionare la versione con bundle accessori per un anno, in questo caso in promozione a 759€. Le offerte termineranno il 26 ottobre.

Le occasioni per risparmiare sull’acquisto di Freo Z10 Ultra continuano su Amazon, dal 27 ottobre fino al 2 novembre. Durante questo periodo il robot sarà disponibile di nuovo a 649€, con tutti i vantaggi della spedizione Prime. Tuttavia in questo caso il bundle accessori non sarà presente, quindi se siete interessati alla scorta di un anno conviene scegliere il sito ufficiale.

