Mozilla sta testando una VPN gratis in Firefox

Sono in arrivo grandi novità per Firefox, il browser web storico rivale di Chrome: Mozilla introdurrà una VPN integrata e completamente gratuita anche se al momento si tratta di una funzionalità ancora in fase di prova. Il servizio permette di nascondere l’indirizzo IP degli utenti durante la navigazione, in modo da offrire un ulteriore livello di privacy.

Firefox introdurrà una VPN gratuita: al via i test nella versione beta

Crediti: Mozilla

La sicurezza di Firefox migliorerà notevolmente quando la VPN integrata sarà attiva per tutti. Come anticipato poco sopra, i test in fase beta sono iniziati da pochissimo, quindi è probabile che ci vorrà del tempo prima che la funzionalità arrivi in versione stabile.

Tuttavia è un passo avanti importante: come Opera anche Mozilla Firefox offrirà una VPN direttamente all’interno del browser e sarà un servizio gratuito. Questa soluzione funzionerà solo per la navigazione web, differenziandosi notevolmente dall’attuale servizio a pagamento Mozilla VPN. Quest’ultimo opera a livello di sistema, su un massimo di cinque dispositivi.

Nel corso dei prossimi mesi Mozilla aprirà le porte alla VPN di Firefox per un piccolo gruppo di utenti casuali negli Stati Uniti. La funzione potrà essere disattivata tramite l’apposito pulsante posizionato nella barra degli indirizzi, in modo molto semplice.

Tuttavia gli sviluppatori promettono di migliorare progressivamente la nuova VPN gratuita, introducendo maggiori controlli come la possibilità di arrivare o disattivare la navigazione nascosta per una determinata scheda o per un sito.