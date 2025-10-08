Nuovo Edge a novembre: Motorola promette design e raffinatezza senza precedenti

Il mese di novembre vedrà il debutto del nuovo smartphone premium della famiglia Edge: lo rivela Motorola confermando la data di presentazione, ma non quale sarà il prossimo modello in arrivo. Tuttavia le indiscrezioni dei giorni scorsi lasciano presagire qualcosa di molto sottile e leggero: sarà questa la novità del brand?

Motorola annuncia un evento per il 5 novembre: qual è la novità in arrivo per la serie Edge?

Crediti: Motorola

L’appuntamento con il prossimo Motorola Edge è fissato per il 5 novembre a livello Global (anche in Italia) e promette prestazioni di punta unite a un design e raffinatezza senza precedenti, senza rinunciare alle resistenza.

In attesa del lancio, Motorola invita i fan a mettersi in gioco per avere un primo assaggio. A partire da oggi, visitando la pagina dedicata, gli utenti potranno partecipare a un quiz settimanale per mettere alla prova le proprie conoscenze sulle caratteristiche più innovative del nuovo smartphone.

Rispondendo correttamente, sbloccheranno un indizio esclusivo che li avvicinerà sempre di più alla presentazione finale. Questa esperienza interattiva durerà fino al 5 novembre.

Registrandosi sulla pagina, non solo si avrà accesso alle anteprime, ma si potrà anche sbloccare un’esclusiva offerta pre-lancio del valore di oltre 700€. Questa opportunità è riservata a chiunque si iscriva e intraprenda il viaggio interattivo per rivelare, settimana dopo settimana, le innovazioni del futuro smartphone. La promozione, valida per un periodo limitato, sarà ufficialmente attiva dal 5 novembre alle 15:00 e dovrà essere riscattata entro il 18 novembre.

La compagnia non ha ancora svelato il via ufficiale l’identità del nuovo smartphone ma l’ipotesi più plausibile è che si tratti di Motorola Edge 70. Il dispositivo è stato già protagonista di vari leak, con tanto di immagini: si tratterà del primo modello ultrasottile del brand, per rivaleggiare con i recenti Galaxy S25 Edge e iPhone Air.