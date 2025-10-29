Motorola Edge 70 lanciato a sorpresa: il nuovo ultrasottile debutta in Italia con 300€ di sconto

Con una mossa sorprendente Motorola gioca d’anticipo contro sé stessa: il lancio del nuovo smartphone della famiglia Edge è fissato per il 5 novembre, ma lo store ufficiale italiano ha già confermato tutto. Motorola Edge 70 è ufficiale in Italia e in questo approfondimento andiamo a dare un’occhiata più da vicino con tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Il primo smartphone ultrasottile di Motorola sarà in grado di competere con i rivali targati Samsung e Cupertino?

Motorola Edge 70 ufficiale in Italia: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Motorola

Probabilmente i leak sfacciati degli ultimi giorni devono aver stufato il brand, tanto da propendere per un lancio anticipato. Motorola Edge 70 si configura come uno dei modelli più interessanti del momento, anche se vive di luci e ombre come ogni altro esponente della categoria ultrasottile.

Il dispositivo arriva con un corpo di appena 5,99 mm di spessore, con un peso di 159 grammi: nonostante il formato compatto ospita uno schermo pOLED da 6,67″ con calibrazione del colore PANTONE, mentre la batteria è un’unità al silicio-carbonio da 4.800 mAh.

Lo spessore ultrasottile ha impattato relativamente sulla batteria e non mancano ricarica rapida e wireless. Inoltre parliamo di un telefono resistente a polvere, acqua e condizioni estreme con certificazione IP69 e quella di grado militare MIL-STD-810H.

Crediti: Motorola

La struttura è realizzata in alluminio di livello aeronautico, con un vetro Gorilla Glass 7i a protezione dello schermo. Motorola Edge 70 adotta tre fotocamere da 50 MP, due sul retro (con ultragrandangolare) e una dedicata agli autoscatti.

La suite Moto AI offre tante funzionalità dedicate alla produttività e all’editing delle foto, in combinazione con Google Gemini. Le performance sono affidate allo Snapdragon 7 Gen 4, chipset Qualcomm pensato per la fascia media.

Crediti: Motorola

Il nuovo Motorola Edge 70 debutta in Italia al prezzo di 799€ nella sola configurazione da 12/512 GB e in tre colorazioni PANTONE. Al momento il dispositivo è acquistabile nello store ufficiale del brand ma arriverà nei migliori shop di elettronica nel corso dei prossimi giorni.

Vi segnaliamo che è attiva una promozione lancio tramite questa pagina, disponibile fino al 4 novembre (23.59): basta iscriversi e rispondere ai quiz per ricevere ben 300€ di sconto e numerosi vantaggi, che comprendono 1 anni di protezione schermo a 1€, gli auricolari Moto Buds Loop, l’orologio Moto Watch Fit, il gadget Moto Tag e un caricatore da 68W.

In questo modo il prezzo finale scenderà a soli 499€, con tanti accessori aggiuntivi: si tratta di un’occasione particolarmente invitante, ma valida solo per un periodo limitato.

Motorola Edge 70 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 159 x 74 x 5,99 mm, 159 grammi

Colorazioni: PANTONE Bronze Green, PANTONE Gadget Grey, PANTONE Lily Pad

Certificazione: IP68/IP69, MIL-STD-810H

Display: Flat pOLED 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz – Cortex-720 4 x 2,4 GHz – Cortex-720 3 x 1,84 GHz – Cortex-520

GPU: Adreno 722

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB uMCP, non espandibile

Batteria: 4.800 mAh

Ricarica: 68W, wireless 15W

Fotocamera: doppia 50 + 50 MP (f/1.8-2.0) con OIS e ultra-wide/macro 120°

Selfie camera: 50 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0

Sistema operativo: Android 16 con Hello UI

