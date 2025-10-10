Motorola Edge 70: uno store svela tutto dello smartphone ultrasottile

Nei giorni scorsi Motorola ha annunciato un evento dedicato al prossimo modello della famiglia Edge. L’azienda si è limitata all’essenziale, ma ora uno store online svela tutti i dettagli: si tratterà di Motorola Edge 70, il primo smartphone ultrasottile del brand. Andiamo a scoprirlo in anteprima, con tanto di immagini e scheda tecnica (quasi) completa.

Motorola Edge 70 senza segreti: immagini e specifiche del primo smartphone ultrasottile del brand

Crediti: x-kom

Nonostante la mole di dettagli è bene prendere il tutto con cautela dato che non si tratta di informazioni ufficiali da Motorola. L’evento è fissato per il 5 novembre, quindi tra poche settimane potremo saperne di più, anche in Italia.

Il nuovo Motorola Edge 70 si discosta dall’attuale serie Edge 60, ma solo in parte: il design posteriore è simile, ma in questo caso il modulo fotografico non è fuso con la scocca; inoltre il nuovo modello presenta un display Flat ed uno spessore di appena 6 mm (così riporta lo store).

Cambia anche il cuore della gamma, che passa da soluzioni MediaTek allo Snapdragon 7 Gen 4 di Qualcomm, chipset di fascia media realizzato a 4 nm e dotato di una frequenza massima di 2,8 GHz. La batteria è un’unità da 4.800 mAh, pare agli ioni di litio (sempre stando allo store); c’è la ricarica rapida da 68W e anche quella wireless.

Crediti: Motorola Crediti: Motorola Crediti: Motorola Crediti: Motorola

Di seguito trovate una panoramica delle specifiche, in attesa dell’evento di novembre. Ricordiamo ancora una volta che i dettagli del rivenditore vanno presi come delle indiscrezioni almeno fino al debutto (e quindi alla conferma della scheda tecnica).

Scheda tecnica presunta