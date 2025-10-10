Motorola Edge 70: uno store svela tutto dello smartphone ultrasottile

Nei giorni scorsi Motorola ha annunciato un evento dedicato al prossimo modello della famiglia Edge. L’azienda si è limitata all’essenziale, ma ora uno store online svela tutti i dettagli: si tratterà di Motorola Edge 70, il primo smartphone ultrasottile del brand. Andiamo a scoprirlo in anteprima, con tanto di immagini e scheda tecnica (quasi) completa.
Motorola Edge 70 senza segreti: immagini e specifiche del primo smartphone ultrasottile del brand
Nonostante la mole di dettagli è bene prendere il tutto con cautela dato che non si tratta di informazioni ufficiali da Motorola. L’evento è fissato per il 5 novembre, quindi tra poche settimane potremo saperne di più, anche in Italia.
Il nuovo Motorola Edge 70 si discosta dall’attuale serie Edge 60, ma solo in parte: il design posteriore è simile, ma in questo caso il modulo fotografico non è fuso con la scocca; inoltre il nuovo modello presenta un display Flat ed uno spessore di appena 6 mm (così riporta lo store).
Cambia anche il cuore della gamma, che passa da soluzioni MediaTek allo Snapdragon 7 Gen 4 di Qualcomm, chipset di fascia media realizzato a 4 nm e dotato di una frequenza massima di 2,8 GHz. La batteria è un’unità da 4.800 mAh, pare agli ioni di litio (sempre stando allo store); c’è la ricarica rapida da 68W e anche quella wireless.
Di seguito trovate una panoramica delle specifiche, in attesa dell’evento di novembre. Ricordiamo ancora una volta che i dettagli del rivenditore vanno presi come delle indiscrezioni almeno fino al debutto (e quindi alla conferma della scheda tecnica).
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 160 x 75 x 6 mm, 170 grammi
- Colorazioni: Bronze Green, Gadget Grey, Lily Pad
- Certificazione: /
- Display: Flat pOLED 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,8 GHz – Cortex-720
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-720
- 3 x 1,84 GHz – Cortex-520
- GPU: Adreno 722
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Storage: 512 GB UFS non espandibile
- Batteria: 4.800 mAh
- Ricarica: 68W, wireless 15W
- Fotocamera: doppia 50 + 50 MP (f/?) con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 50 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con Hello UI